AK Parti'li Yazıcı: Başörtüsü teklifi turnusol işlevi görecek

Enes GEYİK- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtü düzenlemesine ilişkin Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, "İnşallah bugün yarın bir planlama yaparak, Meclis'in gündemine taşıyacağız. Bakalım kim samimi? Türkiye'nin özgürleşmesi konusunda kim laf üretiyor, kim samimiyetini ortaya koyuyor? Bu teklif, gerçek bir turnusol işlevi görecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenen "İlçe Kadın Kolları Başkanları Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Yazıcı, AK Parti'nin hizmet ve faaliyetlerinde her zaman insanı öncelediğini belirterek, "Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Paşa'nın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" vasiyetini referans olarak gösteririz. AK Parti'nin siyasetinin merkezinde millet var. Egemenlik, millete aittir. Egemenliğin millete ait olduğu söylemini laf olsun, diye değil inanarak içtenlikle ifade ediyoruz. Siyaset değerler üzerinden değil; siyasi partilerin ürettiği projeler üzerinde yapılır. Siyasete hep böyle baktık. Değerler, hepimizindir. "Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet" diyoruz. Bunlar bizim değerlerimiz. Bunlar üzerinde tartışma olmaması lazım. Projeci bir partiyiz ve siyasetimiz kapsayıcı, dar alana kendimiz hapsetmiş değiliz. Milletin durduğu yerde duran bir partiyiz. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, AK Parti'nin hedef kitlesidir. Hepsine hitap etmeliyiz" dedi.

'SİYASET, TOPLANIP YEMEK YEMEKTEN İBARET DEĞİL'

6'lı masaya ilişkin de konuşan AK Parti'li Yazıcı, "6'lı masa ilk toplantısını 12 Şubat 2022'de yaptı, bugüne kadar da 8 toplantı yaptı. Bir üretim var mı? "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" söylemi dışında somut bir proje olarak nitelendirebileceğiniz bir bakış, bir üretim, bir perspektif, bir vizyon var mı? Siyaset; toplanmak, yemek yemek, birbirini karşılamak ve uğurlamaktan ibaret değildir. Bu siyaset de değildir. Siyaseti üretebilmek için değerli Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi dertli olacaksın, dertli. Bu toprakların aşığı olacaksın. Bakışın böyle değilse bunu içselleştirememişsen proje üretemezsin. Nedir projeniz, diye sorulduğunda ne diyorlar? Geliyor gelmekte olan. Ne yapacaksınız? Türkiye'nin elbette sorunları var, her şey çözülmüş değil öyle bir iddiada değiliz ama ne yapacaksınız? Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı. Bu siyaset tarzı değil" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ, ÇIKARINA TER DÖKENLERİ İYİ TANIYOR'

2023 seçimlerinin tarihi bakımdan çok önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "2023 seçimleri, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en kıymetli kazanımı olan cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılının son seçimi. 2023 seçimleri aynı zamanda cumhuriyetin kuruluşunun ikinci yüzüncü yılının ilk seçimi. Tarihi anlamda önemli olan bu seçim, siyasi anlamda çok daha önemli. Türkiye ivme almış; kimilerinin hayallerini aşarak, akıllarını durdurarak beklenmedik yerlerde milletimizin yüreğine su serpecek tarzda icraatlar gerçekleştiriyoruz. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'ye operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi "Ansızın gelebiliriz" derken, kimileri bunu tiye alıyorlardı. Bunu gerçekleştirdik. Bu ivmeyi ve perspektifi, Türkiye kaybetmemeli. Aziz milletimiz veraset sahibidir, sezgileri güçlüdür. Doğru olanı, iş üreteni, vizyoner olanı, milletin çıkarına ter dökenleri iyi tanıyor; takdir hakkını da o doğrultuda kullanacak. Buna inancımız tam" dedi.

AK Parti'li Yazıcı, başörtü düzenlemesine ilişkin Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili de "Anayasa'nın 24'üncü ve 41'inci maddelerini içeren bir madde düzenlemesi teklifi hazırladık. İnşallah bugün yarın bir planlama yaparak, Meclis'in gündemine taşıyacağız. Bakalım kim samimi? Türkiye'nin özgürleşmesi konusunda kim laf üretiyor, kim samimiyetini ortaya koyuyor? Bu teklif, gerçek bir turnusol işlevi görecek" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı