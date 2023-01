AK Parti'li Zengin: Temel meselelere kendi dar çerçevelerinde bakan siyaset anlayışı

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere siyasi partilerden istedikleri randevuya muhalefetten olumsuz yanıt gelmesiyle ilgili, "Bu kadar temel gündemler, 1 gün veya 1 hafta içinde çıkan gündemlerle aynı kefede tartılamaz. Bu konuyu bütün partilerin üstünde mesele olarak görüyoruz. Bu ufak hesaplar, siyasi hesaplar, her şeyin önüne geçiyor. Türkiye'nin temel meselelerine kendi dar çerçevelerinde bakan siyaset anlayışı görüyoruz" dedi.

AK Parti, başörtüsü düzenlemesi ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere Meclis'te grubu olan siyasi partilerden randevu talep etti. HDP pazartesi günü, CHP ve İYİ Parti ise bugün randevu talebini reddettiğini duyurdu. AK Parti Grup Başkan Vekili Zengin, muhalefetin bu kararını DHA'ya değerlendirdi. Zengin, anayasa değişikliği teklifinin gündeme gelmesine ilişkin süreci hatırlatarak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuya dair "helalleşme" çıkışı oldu ve hemen akabinde Meclis'e kanun teklifi verdiler. Biz de yıllardır bu işi yaşayan insanlar olarak bunun ne kadar problemli olduğunu bilen insanlar olarak kanunla bir teminatı yetersiz gördüğümüz için anayasaya ihtiyaç duyduk ve partileri ziyaret ettik. Elimizde metin yoktu. Teklifi verdikten sonra ziyareti tekrar yapacağımızı söyledik" diye konuştu.

'HDP'NİN YAKLAŞIMINDA SORUN VAR'

AK Parti'li Zengin, ilk ziyaretlerinde muhalefet partilerinin, başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifine olumlu baktıklarını hatırlatarak "Pazartesi günü bütün siyasi parti gruplarını aradım. CHP, İYİ Parti ve HDP grupları malum bu konuya topluca "hayır" dediler. İlk "hayır" yanıtı HDP grubundan geldi. Hepsinin aynı anda "hayır" demesinin de bir anlamı olduğu kanaatindeyim. Bunu da kamuoyunun kanaatine bırakıyorum. Bir bütünlük içeresinde olması da bir tesadüf değildir, diye düşünüyorum. HDP grubu, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu tedbir kararına binaen bunu yaptığını söyledi. İlginç bir yaklaşımları vardı, Anayasa Mahkemesi bu kararı verirken, bir anayasa yapma görüşmesi yapmayı makul bulmadıklarını söylediler. Yaklaşımda bir sorun var çünkü Anayasa Mahkemesi bir yargı kurumu. Biz burada yasama faaliyeti yapıyoruz. Yasama erkiyiz. Anayasa yapan bir kurumuz. İçinde "anayasa" geçiyor olması bu kurumları yan yana getirmiyor nihayetinde. Farklı iki kurumdan bahsediyoruz. Ben kendilerine daha makul bir gerekçeye ihtiyaç olduğunu ifade ettim" dedi.

'PARTİLERİN ÜSTÜNDE MESELE'

AK Parti'li Zengin, CHP ve İYİ Parti'nin de 2 milletvekilinin dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınmasını gerekçe göstererek randevu talebini kabul etmediğini belirtip, şöyle konuştu:

"Bir tarafta 40 yılı aşkın bir mağduriyet var. Bu mağduriyet AK Parti ile sonlandı. CHP'nin başlattığı bu süreçle ilgili olarak Türkiye'de çok önemli bir anayasa değişikliği teklifi verdik. Türkiye'de siyaset gündemi her gün yeni bir gündeme uyanıyor. Bu kadar asli, temel gündemler, 1 gün veya 1 hafta içinde çıkan gündemlerle aynı kefede tartılamazlar. Bir tarafta temel bir anayasa değişikliği teklifi var diğer tarafta komisyonda görüşülen eylem var. Bu konuyu bütün partilerin üstünde mesele olarak görüyoruz. Biz istiyoruz ki TBMM'deki bütün partilerin iradesiyle referanduma gerek kalmadan 400'ün üzerinde reyle geçsin. TBMM, Türkiye'nin bu çok temel konuda kanaat ortaya koysun. Bu ufak hesaplar, siyasi hesaplar her şeyin önüne geçiyor. Her siyasi parti; HDP'nin yaklaşımı kendi meselesi, CHP'nin ve İYİ Parti'nin kendi meseleleri. Nihayetinde bütün Türkiye'nin temel meselelerine sadece kendi dar çerçevelerinde bakan siyaset anlayışı görüyoruz. Bizim teklifimiz olmasa bile ilk ziyaretimizde bu yasakların kalkmasına dair ifade eden açıklamaları var. İş uygulamaya gelince bambaşka tablo ortaya çıkıyor."

AK Parti'li Özlem Zengin, yarın "Cumhur İttifakı" ortağı MHP ile görüşeceklerini dile getirerek, "Bizim takvimimizde bir değişiklik olmayacak. Biz daha evvel planladığımız gibi teklifimizi verdik. Komisyona gelecek ve seçimden evvel de bu teklifi Genel Kurul'a getireceğiz" dedi. (DHA)

