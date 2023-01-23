AK Parti'nin kalesinde yapılan anketten çıkan sonuç sarayı üzecek

Hbs araştırma şirketi Gaziantep’te seçim anketi yaptı ve anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. AK Parti’nin 2018 seçimlerine oranla 15,6 puan oy kaybettiği şehirde Millet İttifak’ı Cumhur İttifakı’na yaklaştı.

Erken seçim gündemden düşmezken peş peşe seçim anketleri gelmeye devam ediyor. AK Parti kalelerinde de büyük oy kaybı yaşıyor.

Yeniçağ gazetesinde yayınlanan bir haberde; AK Parti yönetimi ve sarayı üzecek anketin sonuçlarına yer verildi.

Hbs araştırma şirketi Antep’te 499 seçmenle yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Anket şirketi, katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekilliği seçimi olsa oy kullanma tercihiniz nasıl olurdu?” diye sordu.

2018’de Gaziantep'te Cumhur İttifakı yüzde 64,1 oy oranına ulaşırken, Millet İttifakı yüzde 23’te kalmıştı. Ankete göre iki ittifak arasındaki 41 puanlık farkın 6 bandına düştüğü görülüyor.

YÜZDE 15,6 PUAN OY KAYBETTİ

Anket çalışmasının sonuçları 2018’le karşılaştırıldığında kıyaslandığında AKP ilde 15,6 puan kaybetti. Bu kayba rağmen Cumhur İttifakı’nın şehirdeki toplam oyu 42,8’ken Millet İttifakı’nın toplam oy oranı ise 36,5’te kalıyor.

AKP 2018 genel seçimlerinde yüzde 51,4 oy alarak şehirde birinci parti konumundaydı. İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde ilde yüzde 6,7 oy alabilmişti. CHP i 2018 seçimlerinde sandıktan 15,1 ile çıkmıştı. HDP 24 Haziran 2018 seçimlerinde ilde yüzde 11, 9 oy oranına ulaşmıştı. MHP 2018 seçimlerinde 12,7 oy almıştı.

2018’de Antep’te Cumhur İttifakı yüzde 64,1 oy oranına ulaşırken, Millet İttifakı yüzde 23’te kalmıştı.

AKP Yüzde 35,8

İYİ Parti: Yüzde 20,2

CHP: Yüzde 16,3

MHP: Yüzde 7

Ankete göre iki ittifak arasındaki 41 puanlık farkın 6 bandına düştüğü görülüyor. Cumhur İttifakı toplamda yüzde 42,8 oy alırken Millet İttifakı yüzde 36,5 oy alıyor.

YENİÇAĞ