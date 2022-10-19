Ak Parti'ye Katılan Çelebi: Fetö Zombi Teşkilatına Karşı Mücadelenizde Yanınızdayım

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- AK Parti'ye geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "FETÖ zombi teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım. Bir Atatürk askeri, Kuvayımilliye neferi olarak "Türkiye 100 yılı" mücadelesinde yanınızdayım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de grup toplantısında AK Parti'ye katılan Çelebi'ye rozet taktı. Çelebi, yaptığı açıklamada, "Öncelikle Allah utandırmasın. Neden buradayım; Sayın Cumhurbaşkanım siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığı ile tehdit edildi. Eğer siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz, kumpaslarda yargılanan komutanlarımız, kardeşlerimiz ve Türkiye'nin önde gelen binlerce ismi o gece aileleriyle birlikte katledilmiştik. Daha önemlisi milletimiz bağımsızlığını yitirmişti. İşte bu nedenle bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım" dedi.

Çelebi, asker kökenli bir milletvekili olduğunu hatırlatarak, "Vücudum vatan toprağından, nefesim vatan havasındandır. 1 milyona yakın asker, polis, korucu, silah arkadaşım görevinin başında. Ben aynı zamanda onların onurunu koruyorum. Birçok devre arkadaşım şehit düştü. 40 bine yakın vatan evladı toprağa düştü. Kurşun ve şarapnel yağmurlarında, mayın pusularında "bir kolum fazla, bir bacağım fazla" diyerek paramparça vatan olan kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK-PYD terör örgütüne karşı mücadelenizde yanınızdayım. Ve temel gerekçem şu; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi vermektedir. Mavi Vatan'dan Libya'ya, oradan Suriye ve Irak'a, oradan Azerbaycan'a, oradan Yunanistan'a tüm bu cephelerde mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. İşte bu nedenle bende bir Atatürk askeri, Kuvayımilliye neferi olarak "Türkiye 100 yılı" mücadelesinde yanınızdayım. Mücadelemiz dirayetimiz, direncimiz, inancımız, mensubiyetinden onur duyduğumuz Türk milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığına sonuna kadar destektir" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı