Akşener: Beceriksizliği sandığa gömecek bir İYİ Parti var

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün ülkemizde ne yazık ki devleti yönetenler, biz dertleri haykırmadan, sorunları yüzlerine vurmadan, geliştirdiğimiz çözümlerimizi ortaya koymadan iş yapamıyor. Hiç merak etmeyin; vizyonuyla, projeleriyle, liyakatli kadrolarıyla, gümbür gümbür gelen ve bu beceriksizliği ilk seçimde sandığa gömecek bir İYİ Parti var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de grup toplantısında konuştu. Akşener, seçimlerin yaklaştığını belirterek, "Düşüncelerimizi önemsemeyen, tercihlerimizi kabullenmeyen, değerlerimize düşmanlık eden bir garip siyaset anlayışının sonuna bir hafta daha yaklaştık. Ezcümle, Sayın Erdoğan ve yönetimine sandıkta "elveda" diyeceğimiz o kutlu güne bir hafta daha yaklaştık. Evet, şunun şurasında seçimlere 5 ay kaldı. Yalnız seçim tarihi yaklaştıkça iktidar da seçimleri erkene almak için adeta çırpınmaya başladı. Seçimleri kazanabilecekleri ideal bir tarih arayışına girdiler. Son günlerde işi gücü bıraktılar, bununla uğraşıyorlar. Mikrofonu önünde bulan her AK Parti'li başka bir yorumda bulunuyor. Hatta en son güzelim haziran ayına bile çamur atmaya başladılar" diye konuştu.

'SÖZDE EKONOMİK MODEL İŞLEMİYOR'

Haziran 2018'de erken seçim kararı alındığını anımsatan Akşener, "Haziran ayına çamur atmalarının elbette farklı bir sebebi var. Halının altına süpürdükleri pisliklerin hazirana kadar ortaya çıkmasından korkuyorlar. "Döviz kurlarını hazirana kadar tutamayız" diye korkuyorlar. Nebati Bakan'ın, "enflasyonu düşürdük yalanı, hazirana kadar patlar" diye korkuyorlar. "Verdikleri maaş zamları, hazirana kadar eriyip gidecek" diye korkuyorlar. Çünkü kendileri de biliyor ki bu sözde ekonomik model işlemiyor. Çünkü kendileri de biliyor ki enflasyon canavarı, açıkladığından daha hızlı büyüyor. Çünkü kendileri de biliyor ki mızrak artık çuvala sığmıyor. Sayın Erdoğan, sen hiç kendini yorma. Buradan açıkça ilan ediyorum; önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. İstediğin kadar uğraş, sandıktaki hazin sondan kurtuluş yok. İster yarın yapılsın ister bir ay sonra, sandıkta senin için emeklilikten başka bir seçenek yok" ifadelerini kullandı.

'YENİ KRİZLER DE KAPIDA BEKLİYOR'

Ekonomiye ilişkin değerlendirme yapan Meral Akşener, gün geçtikçe derinleşen krizlerin hayatın dört bir yanına yayıldığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her geçen gün bir öncekini aratırken adeta zincirleme bir şekilde yeni krizler de kapıda bekliyor. Mesela ekonomimizdeki tahribat, eğitimde de yeni krizlere sebep oluyor. Bugün ülkemizde ne yazık ki devleti yönetenler, öğretmenleri devlet okullarına atayamadıkları yetmezmiş gibi özel okullarda huzurla çalışmanızı da sağlayamıyorlar. Ama hiç merak etmeyin. Mesleğimizin itibarını yükseltecek ve sizleri her alanda eşitleyecek bir İYİ Parti var. Sizi hiçbir zaman ayırmayacak, ayrıştırmayacak ve bölmeyecek bir İYİ Parti var. Bugün ülkemizde ne yazık ki devleti yönetenler, biz dertleri haykırmadan, sorunları yüzlerine vurmadan, geliştirdiğimiz çözümlerimizi ortaya koymadan iş yapamıyor. Hiç merak etmeyin; vizyonuyla, projeleriyle, liyakatli kadrolarıyla, gümbür gümbür gelen ve bu beceriksizliği ilk seçimde sandığa gömecek bir İYİ Parti var." (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı