Akşener: Kadınlar siyasetin tam merkezidir

Enes GEYİK/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kadınlar siyaset üstü falan değildir, tam aksine siyasetin tam merkezidir. Çünkü kadın meselesi toplumsal bir mesele olduğu kadar, aynı zamanda bir demokratikleşme meselesidir" dedi.

İYİ Parti Lideri Akşener, partisinin "Kadın Yükselecek Türkiye Güçlenecek" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği "Büyük Kadın Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Akşener, "Bugün Türkiye'de hayatın zor, geçimin dar, huzurun yok olduğu; tacizin, hakaretin ve aşağılanmanın da yol olduğu kara günlerden geçiyoruz. Üstelik kadın olduğunuz zaman tüm bunların yanına bir de hayatta kalabilme mücadelesi ekleniyor. Bugün neredeyse herkes bu durumu kadın sorunu olarak adlandırıyor ama yanlış. Bugün Türkiye'de kadın sorunu yok; bugün Türkiye'de bir insanlık sorunu var, bir vicdan sorunu var, bir adalet sorunu var, bir zihniyet sorunu var" ifadelerini kullandı.

'ŞİDDET UYGULAYAN ERKEĞİN TEDAVİ GÖRMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

Kadınların uğradığı şiddetin sadece fiziksel şiddet olmadığını; kadınların psikolojik, ekonomik, cinsel şiddete, flört şiddetine ve ısrarlı takibe maruz kaldığını söyleyen Akşener, "İşte bu yüzden biz ilk önce şiddeti fark ettireceğiz. Şiddetin toplum içinde azaltılması politikası çerçevesinde, geleneksel ve sosyal medyada başta kadınlara ve çocuklarımıza yönelik olmak üzere her türlü şiddeti normalleştiren ve meşrulaştıran, yayın ve mesajları oluşturup yayanlara karşı idari ve cezai yaptırımlar uygulayacağız. Kadınların ve çocukların şiddete uğradıklarında bilgi ve hukuki destek alabilecekleri Şiddet Kriz Merkezleri kuracağız. Bu merkezlerde eğitimli, tecrübeli, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kadın uzmanların istihdamı sağlayacağız. Aile hekimliği bünyesinde; aile psikologları, sosyal hizmet uzmanları gibi destekleyici meslek gruplarıyla çalışacağız. Şiddet gören kadınların sığınma evlerine yerleştirilmesi; onların evinden de uzaklaştırılarak adeta ikinci bir kez cezalandırılmasına sebep oluyor. Üstelik çocuğu da yanında olan bir anneyi düşünürsek bu durum daha da zorlaşıyor. Bu yüzden biz şiddet uygulayan erkeğin oluşturacağımız Terapi Evleri'nde tedavi görmesini sağlayacağız" diye konuştu.

'KADINLARI GÖRMEK İSTEMEYENLERİ RAHATSIZ EDECEĞİZ'

Ardından kadınların siyaset hayatında yaşadığı sorunlara değinen Akşener, "Kadınlar siyaset üstü falan değildir, tam aksine siyasetin tam merkezidir. Çünkü kadın meselesi toplumsal bir mesele olduğu kadar, aynı zamanda bir demokratikleşme meselesidir. Bir modernleşme meselesidir. Bir büyük medeniyet projesidir. Dolayısıyla siyasi bir meseledir ve siyasi meseleleri kadınlarla el ele vererek çözecek kurum da doğal olarak siyasetin ta kendisidir. Bu ülkede 37 yaşında siyaset başlamış ve 40 yaşında bakan olmuş bir kadın olarak şunu söyleyebilirim ki; bugün yaşadığımız gibi çirkin bir dönemi hiç yaşamadım. Kariyerimin hiçbir döneminde bugünkü gibi çirkin bir dille karşılaşmadım. İftiralarda, isnatlarda, imalarda, mesele hep kadın olmamdı. Düşünün; kahkaha atmam bile sorun oldu. Çünkü artık maalesef ülkemizde kadınlık üzerinden konuşmak çok kolay ve çok rahat. Ama biz İYİ Parti olarak; bu rahatı bozmaya geliyoruz. Kadınları siyaset sahnesinde görmek istemeyenleri rahatsız edeceğiz. Kadınları ülkemizin yönetiminin eşit ortağı olarak görmeyenleri rahatsız edeceğiz" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı