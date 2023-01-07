Akşener: Kendi gücümüzle birinci parti çıkacağız

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, partisinin il kongresine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerde birinci parti olacaklarını belirterek, "Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında buluşarak değil, bir şey isteyerek değil, kendimiz gücümüzle çalışkanlığımızla birinci parti çıkacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mevcut il başkanı Davut Cumhur Akmeşe'nin tek aday olduğu, partisinin Muğla 3'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Menteşe Spor Salonu'ndaki kongrede Akşener, "Başbakan" sloganlarıyla karşılandı. Akşener, görevlerinin cumhuriyete sahip çıkmak olduğunu belirterek, "Ata'mızın vizyonunu 21'inci yüzyıla taşımaktır. İstiklal mücadelesini bilmek, ondan ders çıkarmak, kadınıyla erkeğiyle mücadele etmektir. Cumhuriyete, İstiklal Savaşı'na, milli mücadeleye sahip çıkmaktır. Milliyetçilik, demokrasiyle eş gider. O nedenle tek adamlığın, demokrasinin getirildiği noktanın ülkeyi geriye götüreceğini biliyoruz. 2017 mitinginde lokma dağıtan kadınlarımızı dövdüler, ellerine kızgın yağ döktüler. Bu mücadelenin nasıl bir mücadele olduğunu unutmayacaksınız gençler. Siz unutursanız, herkes unutur. Bu mücadelede hepimiz ortaya irade koyduk. Siz bu ülkenin asil evlatları, asıl unsurları ve demokrat bireylerisiniz. Her birinize teşekkür ediyor, önünüzde eğiliyorum" diye konuştu.

'SEÇİMİ İPTAL ETTİLER, 800 BİN OY FARK ATTIK'

İYİ Parti'nin, ezilenlerin ve haksızlık karşısında duranların partisi olduğunu kaydeden Akşener, "O yüzden cesuruz, o yüzden iyiyiz. Biz 5 senelik bir parti olabiliriz ama kökümüz Ata'mızın yanında duranların yanıdır. Onların torunları, onların çocuklarıyız. Aynı zamanda İYİ Parti, akıl ve stratejik temelli bir partidir. 31 Mart seçimlerine, CHP ile sizin isteğinizle teklif götürerek gittik. Buradaki amaç neydi? Çalma çırpmanın dibinin görüldüğü o harami düzenin yıkılmasıydı. Eğer o gün bunu yapmasaydık bugün "13'üncü cumhurbaşkanı 6'lı masanın adayı olacak" diyebilir miydik? O gün siz, "Ankara, İstanbul ve İzmir'i almalıyız" dediniz; yaptık. İYİ Parti olmasaydı bunlar yapılabilir miydi? Bugün birilerinin sinir sistemi bozulabilir miydi? İstanbul mahvetti, kahretti ağabeyi. Seçimi iptal ettiler, 800 bin oy fark attık. Bu, milletimizin iradesine göz koyanın, elini kolunu kırma eyleminin bir sonucudur" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na "ahmak" sözünden dolayı ceza verdiler. Partimiz açısından bakıldığında, tarih tekerrür ediyor. 1998 yılında Erdoğan hapis yatmıştı. O hapse girerken Saraçhane'de bir büyük kalabalık vardı. Karşınızda duran genel başkanınız da oradaydı. Haksızlık yapan ne kadar zorba olursa olsun onun karşısında dikiliriz. Oradaydım ve İmamoğlu için yine oraya gittim. Bu salondaki pek çok insan işkence gördü, eziyet gördü ama o zaman bile yargıçlar, cübbelerine düğme dikmemişlerdi. Bugün yargı, o günden daha vesayet altında, daha fazla emir komuta zinciri içinde. İşkence gören ama yine de muhbirlik yapmayan arkadaşlarımı gördüm. İşkenceye rağmen devletini şikayet etmeyen arkadaşlarımı gördüm. Biz bu milleti karşılıksız sevenlerdeniz. Ey bugünün şımarıkları, bugünün zorbaları, hırsızları, korkakları; bizi iyi tanıyın, iyi bilin. Biz kan kusup, "kızılcık şerbeti" diyenlerdeniz. Dolayısıyla 2023 seçimlerini kazanmak zorunda olduğumuzu bildiğimiz için bu işi başaracağız. Vallahi başaracağız, billahi başaracağız. "Başbakan Akşener" diyorsunuz ya bana, bu bir feragattır ama aynı zamanda iddiadır. Sizden istediğim şu, birinci parti çıkacağız. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında buluşarak değil, bir şey isteyerek değil, kendimiz gücümüzle çalışkanlığımızla birinci parti çıkacağız."

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı