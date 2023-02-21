Akşener'den adaylık açıklaması. Seçimin yapılması gereken tarihi de açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 Mart’taki altılı masa toplantısının en önemli konusunun ortak aday olacağını açıkladı. Meral Akşener’e göre seçim 14 Mayıs’ta yapılabilir. Akşener'in Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalar şöyle oldu

Akşener, adaylık konusunda aynı noktada durduğunu belirtti: ”Ben konuşunca bozguncu muamelesi görüyorum. Kimseye saygısızlık etmeden, kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ama ne desem kabahat oluyor. Bu yüzden konuşmayacağım. Çünkü bu iktidardan Türkiye’yi kurtarmayı, sizin kızınızın, benim oğlumun, milyonlarca evladımızın güzel bir geleceği olmasının başka çaresi yok. Bunun için susuyorum. Ama şunu bilin. Ben sizinle program yaptığımız gün nerede duruyorsam aynı yerde duruyorum. Türkiye’deki milyonlarca insan nerede duruyorsa orada duruyorum. Milyonlarca genç ne diyorsa, ben onların taleplerini duyuyor ve onu seslendiriyorum. Ama konuşmayacağım.”

‘Seçimler 14 Mayıs’ta yapılabilir’



İktidarın seçimleri 14 Mayıs’ta yapacağını düşünen Akşener, “Ertelemeyi düşündüler ama lehlerine olmayacağını anladıkları anda bir an önce yapalım demeye başladılar. Bülent Arınç’a da bu yüzden şimdi kızıyorlar” dedi.

Sekiz ilde engel yok



İYİ Parti lideri, depremden etkilenen kentlerin sekizinde seçim için engel olmadığını belirterek diğer illerde de çözüm bulunabileceğini söyledi.