Altılı Masa 'Erdoğan aday olamaz' dedi, ortalık karıştı! AKP'li isimlerin tepkisi büyüyor...

Altılı Masa'nın bugün yapılan 11. toplantısının ardından paylaşılan açıklamada yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının mümkün olmadığı yönündeki ifadelere AK Parti'den yanıt geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ twitter hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

1) Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız.

“Erdoğan’ı yeneceğiz” dediniz.

Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız.

Kendi aday çıkaramama beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz.

2) Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın adaylığının önünde hiçbir engel yok.

Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız."

Erdoğan 2028'de Aday Olmak İsterse...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Altılı Masa'nın ortak açıklamasındaki "Erdoğan'ın adaylığı bir kez daha mümkün değildir" çıkışına yanıt geldi. Turan, "Eğer Sayın Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman Meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla" diyerek başkanlık sistemi hatırlatması yaptı.

Altılı Masa'nın 11. toplantısının ardından paylaşılan açıklama üzerine Bülent Turan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Altılı Masa'nın 11 ayda 11.toplantısı! Sonuç; yine sıfır! Adayda uzlaşamayınca Sn Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler Oysa Erdoğan'ın bşk sisteminde 2.dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık.

Eğer Sn Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman Meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil! Bırakın bunları, ihtiyaçsa YSK tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza!"

Altılı Masanın Açıklaması: Erdoğan'ın Aday Olması Mümkün Değildir

Altılı Masa, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Türkiye, hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: medyaradar.com