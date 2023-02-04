'Altılı Masa'da beklenmedik hareketlilik.. Bu sefer 'aday' açıklanabilir...

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde bir araya gelen 'Altılı Masa', bu kez 13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelecek. 'Altılı Masa'nın ana gündem maddesi 'aday' olacak.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’nin “Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını onaylayacak noter değiliz. Zaman dayatmasını kabul etmiyoruz” değerlendirmesi 6’lı masanın aday belirleme sürecini “kilitledi.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin çıkışına “dayatma yok” karşılığını verse de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la girdiği polemik sonrası grup toplantısında kullandığı “Ben Kemal, geliyorum” ifadesi CHP Genel Merkezi’ne pankart olarak asıldı.

‘İstifa’ Beklentisi

Özlale, Kılıçdaroğlu’na ilişkin açıklamaları sonrası istifa eden Cihan Paçacı’ya dikkat çekerek, daha önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan gelen ve “ittifak içi hoşnutsuzluğa” neden olan açıklamaları anımsatarak istifa etmediğini söyledi. Özlale’nin bu açıklaması CHP kulislerinde, “Kuşoğlu’nu istifa ettirin mesajı” olarak yorumlandı. Ancak “Kılıçdaroğlu’nun böyle bir istifaya şu aşamada sıcak bakmadığı” da dile getiriliyor.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre Özlale’nin açıklaması sonrası 6’lı masanın “ortak aday belirleme” süreci “kilitlendi.” Diğer 4 parti tartışmaların dışında kalırken “sorunun CHP ve İYİ Parti arasında çözülmesi” beklentisi oluştu. Bu kapsamda, kulislerde 13 Şubat’a ilişkin farklı senaryolar gündeme getiriliyor.

Partilerde konuşulanlar şöyle:

1- Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya gelebilir ya da güvendikleri kurmayları aracılığıyla görüşerek çözüm üretebilir. “İki liderin gelecek hafta buluşabilecekleri” ileri sürülüyor.

2- Kamuoyu ve kararsız kitle 6’lı masadan adayın “güçlü ve heyecanlı” şekilde açıklanmasını bekliyor. Bu nedenle “ortak aday açıklamasının gecikmemesi” gerekiyor. Bu kapsamda, 13 Şubat’ta “Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına ilişkin masadaki 5 partinin desteği” açıklanabilir. İYİ Parti’ye ise yetkili kurullarında konuyu görüşmesi için zaman tanınabilir. Karar olumlu yönde olursa ortak aday açıklamasına sonradan katılım sağlayabilir.

3- 13 Şubat’taki zirvede liderler arasında adayın kim olacağına yönelik uzlaşı arayışı sürebilir, ancak toplantı bitiminde bir isim açıklanmayabilir. 6 partinin ortak hareket etmesi benimsenir ve İYİ Parti’ye zaman tanınabilir. Bu süre, iki parti arasında “buzların erimesi” için kullanılabilir.

Öte yandan iki parti arasındaki “gerilimi” değerlendiren bazı CHP kurmayları, Özlale’nin açıklamasının ardından 13 Şubat’ta aday açıklaması yapılmasının “zora girdiğini” dile getiriyor.

Kaynak: gercekgundem.com