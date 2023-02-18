Altılı masanın 'seçim' çığırtkanlığına Ahmet Hakan'dan kapak: Adayınız nerede, adayınız?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye'yi ve dünyayı yasa boğan depremin ardından AKP'li Bülent Arınç'ın 'seçim ertelenmeli' açıklamasıyla siyasi gündem bir anda değişti. Muhalefetin 'derhal seçime gidilmeli, seçim ertelenmemeli' tepkisine ise Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan yerinde bir soru geldi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin ertelenmesi tartışmalarına tepki gösteren muhalefete “Adayınız nerede adayınız?” diye soru.

Hakan, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Muhalefetin şu anda bir adayı var mı? Yok.

Peki depremin acıları içinde kıvrandığımız şu günlerde herhangi birinden duydunuz mu “Adayınız nerede?” sorusunu? Duymadınız.

Neden duymadınız? Enkaz altından canlar kurtarılırken… Acılar varken… Millet yardım seferberliğindeyken… Can telaşı yaşanırken… Milli mücadele gibi bir mücadele sürerken… Enkazlar ortadayken… Milyonların geleceği belirsizken…

“Adayınız kim?” sorusu, tarihin görüp göreceği en münasebetsiz soru olurdu da ondan.

Madem muhalefet, bunca acı ve seferberlik arasında “Seçim ertelenmesin” meselesini, bir numaralı mesele haline getirmeyi bir münasebetsizlik olarak görmüyor.

O halde o meşhur sorunun kendilerine sorulması da münasebetsiz kaçmaz sanırım:

Tamam, seçim ertelenmesin de… Sizin adayınız nerede? Ne zaman belirleyeceksiniz adayınızı?”

Kaynak: gazetekolektif.com