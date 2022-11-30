Ankara'da, 'Ukrayna Savaşı: Bölgesel ve Küresel Etkiler' çalıştayı

Ankara'da, 'Ukrayna Savaşı: Bölgesel ve Küresel Etkiler' çalıştayı

CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından Ankara'da "Ukrayna Savaşı: Bölgesel ve Küresel Etkiler" başlıklı çalıştay düzenlendi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından Ankara'da "Ukrayna Savaşı: Bölgesel ve Küresel Etkiler" başlıklı çalıştay düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili İbrahim Kalın başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya; kurul üyeleri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve uzmanlar katıldı. Çalıştayda Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel ve küresel etkileri ile Türkiye'nin pozisyonu ve üstlendiği rol kapsamlı bir şekilde ele alındı. Sahadaki gelişmeler, savaş sonrasında oluşan jeopolitik dengelerdeki değişimler, enerji, gıda ve tedarik zincirinde yaşanan krizler, savaşın küresel güvenlik mimarisine etkisi, savaşın neden olabileceği nükleer tehdit, AB ve ABD'nin pozisyonu konuları da değerlendirildi.

Rusya- Ukrayna savaşının gidişatı konusunda farklı senaryoların konuşulduğu çalıştayda savaşın uzaması ve derinleşmesinin küresel istikrar, ekonomi, enerji, gıda güvenliği ve diğer alanlarda büyük maliyetler üreteceği belirtildi. Bu süreçte Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimlerinin önemine vurgu yapıldı. Esir takası ve tahıl anlaşmasının süresinin uzatılmasında Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çekilirken, bunun ateşkes için bir zemin teşkil etmesi gerektiği değerlendirmesi yapıldı. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir çözüm için diplomasi yolunun açılması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması için diplomatik çabaların artması gerektiği savunuldu. Savaşın sonlandırılması için iki tarafın da kabul edebileceği onurlu çıkış formüllerine odaklanmanın elzem olduğu belirtildi. Savaşın gidişatının oluşturacağı yeni koşullara göre Türkiye'nin çözüm için oynayabileceği diplomatik rol müzakere edildi. Ayrıca, Ukrayna savaşının durdurulmasının birinci öncelik olduğuna ancak savaştan sonra oluşabilecek yeni güç dengelerine göre küresel güvenlik mimarisinin muhtemel değişimine de hazırlık yapılması gerektiğine dikkat çekildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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