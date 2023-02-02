AP Genel Başkanı Vecdet Öz muhalefeti eleştirdi. Hala akıllanmadılar

AP Genel Başkanı Vecdet Öz açıklamalarda bulunarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne seslendi. Genel Başkan Öz açıklamasında, “20 yıldır har vurup harman savurarak ülkeyi ve ülke insanını hiç acımadan mağdur etmiş bir adamın mağduriyetinden bahsetmek ve onun resen aldığı 14 Mayıs seçim kararına biat etmek neyin nesidir? Yahu siz neyin peşindesiniz? Sürekli dik konuşuyor ancak dik durmuyorsunuz Daha önce de iki kez önünü açtınız, hala akıllanmadınız mı? Türkiye, birilerinin kanun, kural tanımadan kendi çıkarına göre aldığı kararlarla istediği gibi yöneteceği bir muz cumhuriyeti midir? Sizler bu kafayla seçim kazanacağınızı mı sanıyorsunuz? Öyleyse çok yanılıyorsunuz” dedi.



BU SEÇİM VARLIK VE YOKLUK MÜCADELESİ



Seçim tarihiyle ilgili bir kez daha çağrıda bulunan Öz, “Sayısı bir milyonu aşan üniversite öğrencisinin de oy kullanabilmesi için seçim tam zamanında yapılmalıdır. Kanun hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde sarihtir ve RTE bir daha aday olamaz. Bu iki hususu sürekli ifade etmek ve gündemin başına taşımak hepimizin asli görevidir. YSK üyeleri vakit geçirmeden kanuna harfiyen uymaları konusunda sonuçları da hatırlatılarak en sert şekilde uyarılmalıdır. Bu seçimin Cumhuriyet rejiminin varlık yokluk mücadelesi olduğunu unutmayın, asla taviz vermeyin, kararlı olun ve dik durun.” diye konuştu.

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