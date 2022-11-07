Babacan, 6'lı masa toplantısı için ikili görüşme turuna başladı

Elif ER/ANKARA, (DHA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa toplantısı öncesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Babacan, 14 Kasım'da DEVA Partisi'nde gerçekleşecek 6'lı masa toplantısı öncesi ikili görüşme turuna başladı. Babacan, ilk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, açıklama yapılmadı. Babacan, bugün akşam saatlerinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu da ziyaret edecek. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı