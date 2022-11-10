Babacan, Akşener ile görüştü

Babacan, Akşener ile görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa toplantısından önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Enes GEYİK/ANKARA, (DHA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa toplantısından önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Ali Babacan, 14 Kasım'da DEVA Partisi'nde gerçekleşecek 6'lı masa toplantısı öncesi ikili görüşmelerini tamamladı. Babacan, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve CHP'nin ardından son olarak İYİ Parti'yi ziyaret ederek, Meral Akşener ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.

6'lı masa, pazartesi günü Babacan'ın ev sahipliğinde 8'inci kez toplanacak. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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