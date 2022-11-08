Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü

Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa toplantısı öncesi, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

ANKARA, (DHA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa toplantısı öncesi, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Ali Babacan, 14 Kasım'da DEVA Partisi'nde gerçekleşecek 6'lı masa toplantısı öncesi ikili görüşmelerine devam etti. Babacan, dünkü Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ziyaretlerinin ardından bugün de Demokrat Parti Genel Merkezi'nde Gültekin Uysal ile bir araya geldi. Babacan ve Uysal'ın görüşmesine ilişkin açıklama yapılmadı.

Ali Babacan, yarın saat 11.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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