Babacan, 'Gençlik Politikaları Eylem Planı'nı açıkladı

Elif ER/ ANKARA, (DHA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin "Gençlik Politikaları Eylem Planı'nı açıkladı.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ali Babacan, amaçlarının, gençlerin huzurla nefes alacağı, yarınlarından endişe etmeyeceği ülke inşa etmek olduğunu söyleyerek "Bu çalışmada da en büyük rehberimiz, gençler oldu. Hep söylediğim gibi biz gençlerin arkasından yürüyoruz, "Su küçüğün, söz büyüğün" demiyoruz; onları dinliyoruz. "Gençler karar mekanizmalarında olmak zorunda" diyoruz. Eğitimde, hukukta, işe girişte, sağlıkta hiç fark etmez mutlak anlamda fırsat eşitliğini sağlamak zorundayız. Bu nedenle de eğitim masraflarının karşılanması için eğitim destek banka kartı çıkaracağız. Her sene başında, ihtiyacı olan öğrencilerin kartına belli bir bedel yatırılacak ve gençler harcamalarını bu kart ile yapacak. Üniversiteliler için ise en büyük dert barınma sorunu. Nitelikli ve insan onuruna yarışır yurtlar inşa edeceğiz. Gençler koğuş gibi yerlerde yaşamak zorunda kalmayacak. KYK yurtlarındaki giriş- çıkış saati uygulamasını da kaldıracağız. Yurt bulamayan ihtiyaç sahibi gençlere ise kira yardımı uygulamasını başlatacağız" diye konuştu.

Hedeflerinden birinin ise gençlerin son model teknolojiye erişmesi olduğunu söyleyen Babacan, "Görüyorsunuz; cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi ürünlerde vergiler korkunç boyutlara ulaştı. Biz bu vergileri düşüreceğiz. Gençler ya okulda ya da işte olacak. Meslek liselerini eğitimiyle ve imkanlarıyla çok cazip hale getireceğiz. Ara değil, aranan elemanlar yetiştireceğiz. Meslekler arası geçişi de mümkün kılarak dileyen herkese birden fazla meslek kazandıracağız" dedi.

'HELALLEŞME ÇABASINI KIYMETLİ GÖRÜYORUZ'

Soruları da cevaplayan Ali Babacan, "'Özgürlük" diyorsak bu herkes için özgürlük olmalı dolayısıyla Türkiye'de eğitim özgürlüğünden tutun kılık kıyafet özgürlüğüne kadar pek çok konuda biz hep özgürlükten yana olduk. Evet, 6'lı masadaki siyasi partiler ile ilgili şöyle bir geçmiş muhasebesi yapacak olursak anlaşmak çok kolay olmayabilir ama 6'lı masa, yarınların Türkiye'si için bir araya gelmiş partilerden oluşuyor ve her partinin kendi geçmişi ile ilgili bir muhasebesi de kuşkusuz oluyor. Geçmiş ile ilgili yanlışlar da olur doğrular da olur. Herkes kendi geçmişinden mutlaka ders alır. Bizim buradaki en önemli baktığımız konu ülkenin yarınları üzerine mutabık kalabiliyor muyuz? Geçmişten ders çıkarma çabası varsa ve bir helalleşme çabası varsa da biz bu çabayı da kıymetli görüyoruz" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı