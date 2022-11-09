Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa toplantısı öncesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Elif ER-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,(DHA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa toplantısı öncesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ali Babacan, 14 Kasım'da DEVA Partisi'nde gerçekleşecek 6'lı masa toplantısı öncesi ikili görüşmelerine devam etti. Babacan, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından bugün de CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Babacan arasındaki basına kapalı görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı.

Babacan, yarın saat 11.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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