Babacan, 'kültürel Atılım Eylem Planı'nı Açıkladı

Elif ER/ANKARA, (DHA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Deva Partisi Kültürel Atılım Eylem Planı'nı açıkladı.

Babacan, ülkenin her alanındaki sorunların çözümlerini detaylı bir şekilde değerlendirip, eylem planları ortaya koyduklarını söyledi. Babacan, kültürel varlıkları ve tarihi birikimi koruyup, sonraki nesillere çevre ve doğa zenginlikleri ile birlikte aktarmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Projelendirilmiş ya da henüz planlama aşamasında olan baraj, yol, köprü ve altyapı çalışma alanlarında yer alan kültür mirasının korunması amacıyla var olan mevzuatı, kültür varlıklarının korunması yönünde güncelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Plato Kentler" projesine de önem verdiklerini belirten Babacan, "Plato Kentler, statüsüne alacağımız bu kentlerimizin özellikli bölgelerini belirleyerek, yerel yönetimlerle iş birliği içinde plato haline getireceğiz. Böylece yerel kalkınmaya sinema sektörünün katkısını artıracağız. Türkiye'nin hikayesini dünyaya anlatmak için yola çıkacağız. Kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan ve kendi alanında önemli katkılarda bulunmuş isimlerin, uluslararası kamuoyunda bizi temsil etmesi amacıyla "Kültür Elçileri" programını başlatacağız" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı