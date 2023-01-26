Babacan'dan Bahçeli'ye sert çıkış: 'Haddiniz değil, o sizin haddinizi aşar'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün partisinin genel merkezinde haftalık değerlendirme toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nu azarlamasına da değinen Babacan, Bahçeli'ye seslenerek şunları kaydetti:

"Dün TBMM çatısı altında Bahçeli’nin çok değerli bir gazeteci arkadaşımıza, Yıldız Yazıcıoğlu’na yönelik tavrını en sert şekilde kınıyorum. Basın mensuplarının herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan, saygısızlığa uğramadan görevini yapmasını sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuz. Yıldız Hanım’a diyor ki, ‘İşine bak.’ Hemen arkasından da kadın gazeteciyi itiş kakış uzaklaştırıyorlar. İşine bak ne demek yahu? Yıldız Hanım, tam da işini yapıyor, gazeteciliğini yapıyor. Ankara’nın orta yerinde işlenmiş bir cinayeti soramayacak mı? Hem de iddiaların orta yerinde duran partinin genel başkanına sormayacak da kime soracak? Sayın Bahçeli, gazeteci arkadaşlarımıza ‘işine bak’ demek sizin haddiniz değil, o sizin haddinizi aşar."

“Basın Emekçilerimize Kimse Parmak Sallamaya Kalkmasın”

Gazetecilerin saygınlıklarına halel getirme çabası da haddiniz değil. Onlar zaten işini yapıyor. Hem de size rağmen işini yapıyor. Siz önce kendinize ve partinizdekilere işlerini hatırlatın. Genel Başkan Yardımcısı da çıkmış, olmadık laflar ediyor. İthamlarda bulunması yetmemiş, bir de basın meslek ilkelerinden bahsediyor. Hey yavrun hey bunlara düştü basın meslek ilkeleri. Bizim gazeteci arkadaşlarımız basın meslek ilkelerini gayet iyi bilir siz merak etmeyin. Siz kendinizden haber verin. Önce bir hukuku hatırlayın, önce gazetecilerin mesleği nedir, onu bir öğrenin. Bu ne hoyratlıktır yahu. Kimse soru sormasın. Kimse gık diyemesin. Ülkeyi Ali kıran baş kesen ortamına çevirmeye çalışıyorlar. Son olarak söylüyorum; görevi başında, hem de çok zor şartlarda işini yapan basın emekçilerimize kimse parmak sallamaya kalkmasın. Yeter artık.”

“Mafya, Çete Adına Ne Verirseniz Verin Yapıların İçinde”

Babacan, bir basın mensubunun, “Sayın Türkeş’in eşi de bugün MHP’nin arkasında karanlık odaklar olduğunu ve yönetimi yürüttüklerini söyledi. Bu konuda ne dersiniz” sorusuna; “Sayın Bahçeli’nin bir ayağı siyaset içinde bir ayağı da her tülü yasadışı örgüt, mafya, çete adına ne verirseniz verin yapıların içinde, bunu herkes görüyor artık. Bu kadar açık bir gerçek ortada durduğu halde ortağının bütün bunlara sessiz kalması, göz yumması aslında Sayın Erdoğan’ın da bütün bu yanlışlara ortak olduğu anlamına gelir. Burada bir şey söylemesi gereken birisi varsa o da Erdoğan’dır” yanıtını verdi.

Ne Olmuştu?

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, MHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soru sormak istedi. Ancak soru üzerine MHP lideri, gazeteciyi "Hadi işine bak" yanıtıyla tersledi. Aynı anlarda MHP kurmayları da Yazıcıoğlu'nu Bahçeli'nin yanından iterek uzaklaştırdı.

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada, Yazıcıoğlu'nun "ajan provokatör edasıyla hareket ettiği" ve "yaptığının gazetecilik olmadığı" öne sürüldü.

Ancak Yazıcıoğlu'nun geçmişte bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle röportajının olduğu ortaya çıktı.

Bahçeli'nin, Yazıcıoğlu ile aynı karede poz verdiği görüldü.

Kaynak: medyafaresi.com