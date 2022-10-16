Bahçeli: Artık Bütün Yollar 2023 Seçimlerine Açılmaktadır

Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 yılında yapılacak seçimlere değinerek, "'Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Kararınız kaderinizi, iradeniz aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingler kapsamında Konya'da Kılıçarslan Meydanı'ndan düzenlenen mitinge katıldı. Miting öncesi Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada yaşımını yitiren 41 madenci için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

'FELAKETLERİN TEKRARLANMAMASI İÇİN TEDBİRLER SIRASIYLA ALINACAK'

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Bahçeli, sözlerine hayatını kaybeden 41 madenciye Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için bütün tedbirlerın sırasıyla alınacağını ifade eden Bahçeli, "'Konuşmamın başında hepimizin yüreklerini kavuran Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı faciasından duyduğum derin üzüntüyü özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı bir maden ocağında gelen feci patlamadan 41 maden işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. 110 madencimizden de 58'i kurtarılmıştır. Ayrıca yaralı kurtulan kardeşlerimiz şu anda hastanelerde tedavi edilmektedir. Onların da şifa bulacağına inancım ve ümidim tamdır. Yaşanan acı hepimizin ortak acısıdır. Felaketin ağırlığı hepimiz üzerine çökmüştür. Fakat milletçe el birliği yaparak bu sıkıntılı günlerin üstesinden Allah'ın izniyle geleceğiz. Böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için bütün tedbirler sırasıyla alınacak, yaralar sarılacaktır'" diye konuştu.

'HEDEFİMZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AÇIK ARA FARKLA TEKRAR CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ'

Bahçeli, konuşmasında 2023 yılında yapılacak seçimlere değinerek, "'Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Kararınız kaderinizi, iradeniz aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir'" dedi.

'ZİLLET İTTİFAKI BAŞTAN AYAĞA YANLIŞTADIR'

Millet İttifakı'nı eleştiren Bahçeli, "'Zillet ittifakı baştan ayağa yanlıştadır ve bu ittifak Türkiye'nin önüne koyulmuş takoz partilerden mürekkeptir. Bunların geçim kapıları yalandır, dedikodudur, iftiradır, fesattır. Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Bunu görünüz. Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlık duyuyorlar. Bunu biliniz. Söz dinleyen değil sözü dinlenen, sesi kesilen değil sesi yükselen, önü alınan değil ön alan bir Türkiye gerçeğini hazmedemiyorlar'" dedi.

'HAÇLILARIN BUGÜNKÜ UZANTILARI KILIÇDAROĞLU İLE AYNI YOLUN YOLCUSUDUR'

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek şunları söyledi:

''Bu meydana adını veren büyük Hakanımız Kılıçarslan'ın 921 yıl önce başını ezdiği ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinde mahvı perişan ettiği Haçlıların bugünkü uzantıları Kılıçdaroğlu'yla ve diğer zillet ortaklarıyla aynı yolun yolcusu, aynı senaryonun figüranlarıdır. Birbirleriyle can ciğer kuzu sarmasıdırlar. Rahmet ve hürmetle yad ettiğimiz Hünkarımızın kemikleri sızlamaktadır. Ecdadımızın emanetlerini yağma peşinde koşan Ehl-i Salip zihniyet Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almıştır. Atatürk'ün kurduğu parti teslim alınmış, rehin edilmiştir. CHP, kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle kopmuş ve uzaklaşmıştır. Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir. Terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir. PKK'nın arkasında vagon olan bugünkü CHP'dir. FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir. Milli haklarımıza, egemenlik hukukumuza itiraz edip kara çalan bugünkü CHP'dir. Aziz Atatürk yaşamış olsaydı, bugünkü CHP yönetiminin gözünün yaşına bakmaz kulaklarından tuttuğu gibi kapının önüne koyar, alayını birden kovardı.''

'KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ ŞAİBELİDİR'

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin şaibeli olduğunu ileri süren Bahçeli, "'Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti, New York'ta sokağa düştü, gizli ve gizemli toplantılar yaptı, Pensilvanya istikametini takip ederek sekiz saatlik bir süre içinde de ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir, A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldığı, hangi sözleri verdiği, Cumhurbaşkanı adaylığı için kimlerle dirsek teması içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumumuzdur. Bu Kılıçdaroğlu zalimlerin içimize sızdırdığı Truva atıdır. Bu Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi gayri milli, gayri ahlaki, gayri meşru bir savrulmanın tam göbeğindedir. Rusya-Ukrayna savaşı karşısında ABD'nin telkin ve tembihlerine aynen riayet edip "Ukrayna'dan yana olmalıyız" diyen bir Kılıçdaroğlu'na, bir muhalefet zihniyetine, bir ittifak anlayışına milli demek mümkün müdür? Yerli demek mümkün müdür? Akıl ve ahlak sahibi olduğunu iddia etmek söz konusu mudur? Kılıçdaroğlu ABD'de, "Batı uygarlığının bir parçası olmak istiyoruz" demiş. Sayın Kılıçdaroğlu sorarım sana, uygarlıktan anladığın nedir? Uygarlığın senin kitabındaki tarifi nasıl yapılmıştır? Türk-İslam uygarlığını nereye koyacaksın? Türküm ve Müslümanım diyen medeniyet timsallerini ne yapacaksın? Zillet ittifakı itiraf edemese de biz büyük bir uygarlığın varisleriyiz'" diye konuştu.

'ENFLASYON MUTLAKA İNDİRİCİLECEKTİR'

Enflasyonun mutlaka indirileceğini belirten Bahçeli, "'Zillet ittifakı üç maymunu oynasa da, Türkiye enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir. Türkiye'nin başarısı dengeli, dürüst ve çok boyutlu dış politikanın mahsulüdür. Allah'ın izniyle hayat pahalılığı da yenilecektir. Konjonktürel olarak yükselen enflasyon mutlaka indirilecektir. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Yarınlarımız tecrübeli, milli, gelişmeleri başkent Ankara'nın vizyonuyla kavrayan sağlam ve sağduyulu bir irade sayesinde çok daha güzel ve güçlü hale gelecektir. Cumhur İttifakı'nın tarihsel yürüyüşü kesintiye uğramamalıdır'" dedi.

'TANZANYA DA BİLE TÜRKİYE VARDIR'

Bahçeli, terörle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "'Terörle mücadeleye bakınız, sınır ötesinde ve yurt içinde hainler kaçacak delik aramaktadır. Teröristler ya teslim olacak ya olacaktır, aksi halde alayı birden imha edilecektir. Başka çare yoktur, diğer tüm yollar kapalıdır. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Libya'da, Karabağ'da Türkiye'nin haklı, meşru ve hukuki gücü tedavüldedir. Hiçbir hakkımıza dudak bükülmemektedir. Nerede bir sorun alanı varsa Türkiye oradadır. Artık Tanzanya da bile demir yolları yapan bir Türkiye vardır. Şu anda Türkiye'de 5 bin şantiye gece gündüz faal haldedir ve 700 bin kardeşimiz çalışmaktadır. Yollar, köprüler, tüp geçitler, hızlı trenler, tüneller, havalimanları ülkemizin dört bir yanını sarmıştır. İstihdam, yatırım, ihracat, üretim seferberliği güven vermektedir. Diyeceğim şudur ki, Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin mihmandarı olmaya sonuna kadar vardır ve bunda da kararlıdır'" diye konuştu.

'SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON YAPMAYACAKLAR"

Bahçeli, dezenformasyon yasasının da TBMM'de kabul edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

''Zillet ittifakının tüm bileşenleri hopluyor. Ağızlarına ne geldiyse kurşun gibi söylüyorlar. Sansür yasası diyorlar, zulüm yasası diyorlar, özgürlüklere pranga vurulduğunu iddia ediyorlar. Nasılsa sahte hesap açıp fitne yayamayacaklar, huzursuzlukların sebebi budur. Sosyal medyada provokasyon yapamayacaklar, korkularının temeli bundandır. Yalan haber yapmayanın, hakaret etmeyenin, iftira atmayanın kabul ettiğimiz yasadan rahatsız olmasına hiçbir şekilde gerek ve yer yoktur. Kimin sesi çok çıkıyorsa, kimler feryat figan ediyorsa onlara dikkat ediniz, zira Türkiye'yi sosyal medya aracılığıyla karıştırmak isteyen işte bu emel ve yüzlerdir. Küfrün özgürlüğü olamaz. Kötülüğün özgürlüğü olamaz. İhanetin özgürlüğü olamaz. Rezaletin özgürlüğü olamaz. Yalan haberleri birer birer servis etmenin, iç barış ve huzur ortamını yıkıcı girişimlerin hakla, hukukla, basın ve yayın özgürlüğüyle hiçbir bağı olamaz. Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Türkiye sosyal medyada bulunmadı, buraya da teslim edilemez. Dijital teröre taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya infazlarına sessiz kalmayacağız. İnsan onuruyla oynayan alçaklara, feyk hesaplardan saldıran kanı bozuklara inşallah göz açtırmayacağız. Hepsinin hesabını teker teker soracağız. Türk milletini aldatamazlar, ihaneti aklamayı ve temize çıkarmayı asla başaramazlar.'" (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı