Bahçeli: Edep fukaraları Türkiye'nin yükselişinden rahatsız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Edep fukaraları Türkiye'nin diri ve şuurlu yükselişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir. CHP'nin bir grup başkan vekili, doğal gaz keşfiyle ilgili demiş ki; "Bu yalana inanan...

Elif ER/ ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Edep fukaraları Türkiye'nin diri ve şuurlu yükselişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir. CHP'nin bir grup başkan vekili, doğal gaz keşfiyle ilgili demiş ki; "Bu yalana inanan var mı?" Halbuki yalancı kendisidir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; Türkiye'nin, 2023'e dev umutlarla dalga boyu yüksek heyecanlarla her gün bir yenisine şahit olmaktan bahtiyarlık duydukları müjdelerle girdiğini kaydederek, "Ayaklarımıza vurulan paslı zincirler kırılıyor, engeller anbean kaldırılıyor, toplumsal rahatlama ve milli huzur gittikçe kökleşiyor. 2023 yılında sevinci az, kaygısı çok; öveni az, söveni çok bir ülke olmaktan kurtulmakla birlikte; gıptayla bakılan, hayranlıkla adından bahsettiren, kronik sorunları karamsar karşı duruşlara rağmen aşmayı başaran bir ülke tablosuna inşallah vasıl olacağız" dedi.

'TÜRKİYE GÜCÜNE GÜÇ KATMAKTADIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla Karadeniz'deki "Çaycuma-1" kuyusunun 3 bin 23 metre derinliğinde 58 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervinin keşfedildiği bilgisini aldıklarını hatırlatan Bahçeli, bu gelişmeden sevinç duyduklarını belirterek, "Böylelikle Karadeniz'de keşfi yapılan toplam rezerv miktarının 710 milyar metreküpe ulaştığı netleşmiştir. Bu rezervin ekonomik değerinin 1 trilyon dolar olduğu ifade edilmiştir. Fatih Sondaj Gemi'miz, Karadeniz'de enerji alanında muazzam fetihler yapmaktadır. Dünyada pek çok ülke, artan maliyetler kapsamında enerji darboğazıyla boğuşurken, Türkiye bu alanda gücüne güç katmaktadır. Türkiye'miz enerjide hem terminal ülke hem de üretim üssü olarak sivrilmektedir. Bulunan doğal gaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır. Ülkemiz 7 uluslararası boru hattıyla ve 2 yer altı depolama tesisinin yanında, keşfedilen doğal gaz miktarıyla enerjide mukayeseli ve müstesna bir üstünlük safhasına emin adımlarla ilerlemektedir. İstikbal Türkiye'nindir. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türkiye mühür vuracaktır" dedi.

'BUNLAR YABANCI BESLEMELERİ'

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un açıklamalarına da yanıt veren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yine kötümserler, fitne silahlarını çekerek sipere yatmışlardır. Yine ülkesine ters bakan gafiller, yalan çarkını döndürmeye başlamışlardır. Edep fukaraları Türkiye'nin diri ve şuurlu yükselişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir. Bunlar maalesef yabancı beslemeleridir. CHP'nin bir grup başkan vekili, doğal gaz keşfiyle ilgili demiş ki; "Bu yalana inanan var mı?" Halbuki yalancı kendisidir. Bir kısım gazetelerin bugünkü manşetleri de şöyledir; "Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz. Uzmanlar müjdeye inanmadı, geçerliliği yok." Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile Gabar Dağı'nda tespit edilen petrol, Türkiye'nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteşem yolculuğuna iman ve iradeyle devam edecektir. Madem doğal gaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır. Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğal gazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır. Doğal gaz keşfine itibar etmeyenlerin iliklerine kadar işleyen soğukla nasıl başa çıkacaklarını yakından görüp takip etmek milletimizin hakkıdır. Bakalım gaz mı yalan, soğuk mu yaman? Bilinmelidir ki, kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan her insanımız ülkesiyle gurur duymaktadır."

Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Bahçeli, küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor" sözlerine de tepki göstererek, "Serok sana diyorum, her insanda akıl vardır. Önemli olan akletmektir. Ama senin sözde aklın sürekli yalpalayıp halt etmektedir. Meşale gibidir akıl, karanlığa göz, ölü tene can, dilsiz için sözdür. Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı