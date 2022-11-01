Bahçeli: Türkiye Yüzyılı, Türk Milletinin Yeni Zafer Atılımıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yeni bir zafer atılımıdır. Zecri ve zedeleyici sebeplerden dolayı Cumhuriyet'in birinci yüzyılında treni kaçırdık. İkinci yüzyılında ise kaçırdığımız treni bu...

Elif ER/ ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yeni bir zafer atılımıdır. Zecri ve zedeleyici sebeplerden dolayı Cumhuriyet'in birinci yüzyılında treni kaçırdık. İkinci yüzyılında ise kaçırdığımız treni bu kez biz yapacağız, gecikmeye fırsat vermeyeceğiz ve Türkiye Yüzyılı doğrultusunda hep birlikte ilerleyeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, hiç kimseyi öteki görmediklerini, ötekileştirmediklerini söyledi. Bahçeli, Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatarak, "99'uncu yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet, evvela cumhurun kararı, ardından tarihi müktesebatımıza dayanan kurucu kahramanların Milli Mücadele'nin üzerine inşa edip kararlaştırdıkları millet egemenliği ve demokrasi anıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gökten zembille inmemişlerdir. Nitekim hepsi Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayata gözlerini açmışlar, Osmanlı İmparatorluğu'na hizmet etmişler, başka bir alternatif kalmadığından Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu sağlamışlardır. 20'nci yüzyıl hem ülkemiz hem de dünya bakımından sarsıcı ve sancılı hadiselerin yoğunluğuyla geçmiştir. Bu yüzyılın ilk çeyreğinde tek dişi kalmış canavara rağmen milli devletimizi kurarak Cumhuriyet rejimini tesis ve temin başarısını gösterdik. Şayet bir tarif ve tanım gerekirse 20'nci yüzyıl Türk milletinin beka, Türkiye'nin de derlenme toparlanma yüzyılıdır" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI DOĞRULTUSUNDA HEP BİRLİKTE İLERLEYECEĞİZ'

Cumhuriyet'in 2017'den geleceğe açılan üçüncü evresinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle anılacağını, bu şekilde tanımlanıp anlam ve derinlik kazanacağını kaydeden Bahçeli, "Yeni hükümet sistemi esasen önümüzdeki yeni bir Türk asrının mukaddimesidir. Cumhuriyet'in üçüncü evresinin ve ikinci yüzyılının ruh köküyle felsefi muhtevası "Türkiye Yüzyılı" ifadesiyle ortaya konulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 28 Ekim 2022 tarihinde açıklanan "Türkiye Yüzyılı" beyanı devlet ve toplum hayatımıza yeni bir hedef, yeni bir moment, yeni bir nefes, yepyeni bir ivme kazandırmıştır. 5 Kasım 2000'de gerçekleştirdiğimiz 6'ncı Olağan Büyük Kurultayı'mızda "Yüzyılla Sözleşme" hedefimizi açıklamıştık. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, o günkü "Yüzyılla Sözleşme" beyanımızla bugünkü "Türkiye Yüzyılı" kararlılığı üst üste çakışmış, birbirini tamamlamış, Türkiye ve Türk milleti muazzam bir kalkışa ve uyanışa geçmiştir. Biz, "Türkiye Yüzyılı'nın dünya geneline, insanlık gündemine tıpkı bir cemre gibi düşme mücadelesinde sonuna kadar varız ve buna da kararlıyız" diye konuştu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelin; Türkiye Yüzyılı, vizyonunu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim" dediğini hatırlatarak, "Çağrıya kulak veriyor, buna da hazır olduğumuzu açık yüreklilikle dile getiriyoruz. Tarihi yapan, tarihi yazan, tarihe kahramanlıklarıyla, ilmi ve irfanıyla istikamet çizen Türk milletine de Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mühür vurmak yakışacaktır. Türkiye Yüzyılı, örselenmek istenen hak ve hukukumuzun sembolüdür. Türkiye Yüzyılı, görmezden gelinen hakikat mücadelemizin semeresidir. Türkiye Yüzyılı, Türk yüzyılıdır, Türk tarihinin yüz akıdır. Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yeni bir zafer atılımıdır. Ayrıntısına girmeyeceğim zecri ve zedeleyici sebeplerden dolayı Cumhuriyet'in birinci yüzyılında treni kaçırdık. İkinci yüzyılında ise kaçırdığımız treni bu kez biz yapacağız, gecikmeye fırsat vermeyeceğiz ve Türkiye Yüzyılı doğrultusunda hep birlikte ilerleyeceğiz" dedi.

'ÜRETEMEZSİNİZ, DİYENLER UÇURUMUN DİBİNDEDİR'

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG ile ilgili daha önce söylediği "Otomobil üretiyoruz, dediler. Hani nerede? Milleti kandırıyorlar" sözlerini hatırlatarak "Allah'a çok şükür gözlerimizle 29 Ekim 2022 tarihinde Bursa Gemlik'te gördük ve şahit olduk. Sayın Kılıçdaroğlu, sana kötü bir haber vereyim; Togg'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor. Buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de haydi şimdiden kuyruğa gir. İlk yerli ve milli elektrikli otomobil olan Togg'un banttan indirilme törenine katılarak ortak sevinci paylaştık, bundan da iftihar ettik. "Tek bir fabrika kurulmadı" diyerek, kuyruklu yalanlarına yenisini eklemekten utanmayan Kılıçdaroğlu'na diyorum ki zaman bulursan, yolunu öğrenirsen, Gemlik'e gitmeni hassaten ve hakikaten tavsiye ediyorum. Devrim otomobilinden 61 yıl sonra Türkiye'de bir çığır açılmış, muhkem ve müstesna bir adım atılmıştır. Hayaller sonunda gerçeğe dönüşmüştür. TOGG Gemlik Kampüsü göz kamaştırmış, Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun ortakları ve paydaşları muazzam bir yatırıma imza atmışlardır. "Yapamazsınız" diyenler ters köşededir. "Başaramazsınız" diyenler şarampoldedir. "Üretemezsiniz" diyenler uçurumun dibindedir. "Satamazsınız" diyenler de yakında tel tel dağılacaklardır" diye konuştu.

'ÖNCE ADAY OL SONRA KONUŞ'

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan benim aday olmamdan çok korkuyor" sözlerine de değinerek, "Korkaklar, milli başarıları gölgelemek için sıraya girenlerdir. Korkaklar, Türkiye'yi taşa tutanlardır. Korkaklar; terör örgütlerinin, emperyalist tertipçilerin arkasına saklananlardır. Sayın Kılıçdaroğlu; davul sende, tokmak başkasında. Önce aday ol sonra konuş ardından da siyasetinde milli ve ahlaklı olmaya çalış" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı