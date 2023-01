Bahçeli'den 6'lı masaya çağrı: Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım

Kaan ULU-Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı masadaki partilere seslenerek, "Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. Cumhuriyetin yeni yüzyılına Türk milletinin gücünü ve kudretini birlikte taşıyalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde partisinin "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından konuşan Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampının gayet yararlı, verimli ve ufuk açıcı geçtiğini belirterek, "Dün ve bugün alanlarında uzman arkadaşlarımızın yanında Başkanlık Divanı'mızın değerli üyeleri de sorumluluk sahalarıyla ilgili yapmış oldukları çalışmaları dengeli, düzenli ve detaylı şekilde paylaşmışlardır. 2 gün süresince iç ve dış siyasi gelişmeler titizlikle ele alınmıştır. Özellikle 2023 seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızın yanı sıra bugüne kadar yapılan siyasi faaliyetlerimiz tüm boyutlarıyla değerlendirilmiştir" dedi.

'2023 HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

MHP'nin hem fikren hem siyaseten hem de heves ve heyecan bakımında tam manasıyla seçimlere hazır olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bilinmesini isterim ki; algı operasyonları, ahlaksız tertipler boşunadır. Tedavülde tutulan kara kampanyaların sonu ve sonucu yoktur. Türkiye'yi ve Türk milletini çağın üzerine sıçratma mücadelemizin teklemesi, tökezlemesi ve sekteye uğraması söz konusu değildir. İnandık, başaracağız. Söz verdik, yapacağız. Sabrettik, lider ülke Türkiye'ye mutlaka ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın akıl dolu, ahlaklı, adanmış, anıtlaşmış, fedakar ve milli siyasetiyle umutları dirilteceğiz, milletimize hadim ve hürmetkar bir ruhla azımızı çok, eksiğimizi tamam edeceğiz. Hiçbir engel tanımayacağız. Hiçbir zorluğa teslim olmayacağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yorulmayacağız, yoldan çıkmayacağız, adım adım 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Cumhur İttifakı, Türkiye'dir. Cumhur İttifakı, Türk milletinin özü ve öz güvenidir" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ BAHAR SANDIK VE SEÇİM MEVSİMİDİR'

85 milyon Türk vatandaşının kendileri için kutsal bir emanet olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Her şart altında emanet başımızın tacıdır, zayi edilemez, heba ve heder olmasına göz yumulamaz. Başkaları gibi soluğumuz kısa ve kesik değildir. Başkaları gibi irademiz hacizli, siyasetimiz rehin altında hiç değildir. Sevdamız millet, sedamız devlet, seciyemiz şevket, sevincimiz huzurlu, umutlu, güvenli, ağırlıklarından kurtulmuş bir medeniyet ve muvaffakiyet seviyesidir. Bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başlamıştır. Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir. Türk milleti, 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy, Türk ve "Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır. Verilecek her oy tam bağımsızlığa destek olacaktır. Milletimizin yıkanlara, bozanlara, bozgunculara, vurgunculara, yalancılara, talancılara, yabancıların yerli acentesine dönmüş siyasi devşirmelere itibar etmeyeceğine dair inancım tamdır. Çünkü Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur" dedi.

'ZİLLET İTTİFAKININ BESİN KAYNAĞI KAVGA VE KUTUPLAŞMA'

Bahçeli, tüm dünyanın adeta nefesini tutup 2023 seçimlerine kilitlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü uyanan ve ayağa kalkan devin ayak sesleri zalimleri, onların taşeronlarını, iç işgal cephesinde toplanan kifayetsiz muhterisleri ziyadesiyle ürkütmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'miz gücüne güç katmış, siyasal ve toplumsal huzuru teyit ve temin etmiştir. Hükümet krizleri, siyasi kavgalar, ilkesiz koltuk pazarlıkları, ilkel makam paylaşımları son bulmuştur. Olgunlaşmış, oturmuş, kurum ve kurallarıyla yerleşmiş bu sistemin 2'nci 5 yıllık dönemi çok daha iyi olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tek adamlık yaftası vurmak; soysuz bir saptırmadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, anti demokratik gölge düşürüp despotik, tiranlık ve diktatörlük isnadıyla yaralamaya ve yıpratmaya çalışmak ağır kusurlu siyasetçi küstahlığıdır. Zillet ittifakının görünen ve gösterilen yegane ortak paydası yeni sistem muhalifliğidir. Bundan başka söyledikleri veya söyleyebilecekleri ikinci bir şey yoktur. Yatıyorlar, kalkıyorlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni suçluyorlar. Toplanıyorlar, dağılıyorlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne iftira atıyorlar. Bilmiyorlar ki; Türkiye, eski Türkiye değildir. Zillet ittifakının besin ve esin kaynağı kriz, kargaşa, kavga ve kutuplaşmadır."

'SEROK AHMET 6'LI MASANIN HİZİP ODAĞINA DÖNÜŞMÜŞTÜR'

Zillet ittifakının geçim kapısının hamaset ve husumet olduğunu söyleyen Bahçeli, şöyle dedi:

"Sürekli istikrarsızlık, sürdürülebilir düzensizlik, yaygın kaos, dinmeyen siyasi ve ekonomik fırtınalar; CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden DEVA'sı'na, Serok'undan DP'sine kadar alayının ümidi ve ünsiyetidir. 6'lı masa, armadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, kendi ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür. Serok Ahmet haline bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmek için yola koyulmuştur. 6'lı masa; cunta yönetimlerini, ara rejim dönemlerini aratmayacak bir nevi konsey yapılanmasıyla Türkiye'yi yöneteceğini iddia etmektedir. Serok Ahmet pazarlık gücünü yükseltmek, ne alırsam, neyi kazanırsam kar mantığıyla 6'lı masanın başlıca hizip odağına dönmüştür. Buradan bir demokrasi, istikrar ve hizmet aşkı çıkmayacağını söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. 6'lı masa, şimdiden kriz girdabına yuvarlanmıştır. Vaatleri krizdir, anlaşmazlıktır, konsorsiyum halinde ülke yönetimidir. Bu iflah olmaz bir iktidar hastalığıdır. Serok ve selamsız Babacan başta olmak üzere, tüm zillet partileri 6'lı kumar masasına çökmüşler, ne üteriz, nasıl hileyle muhatapları zorda bırakırız arayışına girmişledir."

'ERDOĞAN'IN ETRAFINDA TEK YUMRUK OLALIM'

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeleri için 6'lı masaya çağrıda bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"Sözlerime kulak vermelerini tavsiye ve tembih ediyorum. Cumhurbaşkanı adayı konusu aranızdaki ufunetli ve uçurum temelli bir açmazdır. Ne siz meşgul olun ne de milletimizi meşgul edin. Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız. Zira aranızda siyaset cingözleri suyu devamlı bulandıracaktır. Gelin, bu sevdadan vazgeçin. Gelin siz de Türkiye'ye destek verin, Türk milletinin sesini dinleyin. Dünyaya Türk ve Türkiye mucizesini hep birlikte gösterelim. Milletvekili Genel Seçimi'ne her zaman olduğu gibi adaylarınızı göstererek girin ve TBMM'de milletin tercih ve seçimiyle kazandığınız kadar sandalyeyle temsil görevini üstlenin. Ancak Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. Cumhuriyetin yeni yüzyılına Türk milletinin gücünü ve kudretini birlikte taşıyalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun. Ey CHP, ey İYİ Parti, ey diğer 6'lı masa mensubu parti başkanları; kazanamayacağınız ve hazır olmadığınız demokratik bir müsabakaya girmekten henüz vakit varken dönün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında el ele verelim, güç birliği yapalım, bu başarının mükafatı da sizde olsun."

KILIÇDAROĞLU SÖZLERİNE TEPKİ

​Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, askerlere yönelik, "Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o kutsal üniformayı, hizalansınlar Erdoğan'ın yanına, Perinçek'e de takılsınlar" sözlerine tepki göstererek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Bizim kahraman askerlerimizin giydiği üniformayı Orta Doğu üniformalarına benzeten Kılıçdaroğlu, edepsizdir. Hiçbir Türk askeri cepheden kaçmamıştır. Aksini iddia eden Kılıçdaroğlu, müfteridir. Haddini bilmesi gereken kişi varsa o da askere düşmanlık yapan yandan çarklı Kılıçdaroğlu'dur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ve tüm neferleri kahramandır. Kılıçdaroğlu neyin hasretini çekmektedir? Komuta kademesinin alkışladığı Cumhurbaşkanı ve başkomutandır. Ne yapsalardı, sırtlarını mı dönselerdi? Devlet ve rejim krizi mi çıkarsalardı? Kılıçdaroğlu'nun asıl rahatsızlığı nedir? Tekrar ifade ediyorum ki; askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en alt rütbeden en üstüne kadar yanındadır, komuta kademesinin de sonuna kadar arkasındadır. Kılıçdaroğlu, yeni nesil fırtına obüslerinin yoldaşlarını, terörist yakınlarını birer birer patlatacağını unutmasın. Milli güvenliğimize yan bakanların hesap ve hayati hata içinde olduğunu da güdük aklından çıkarmasın" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı