Bahçeli'den 'cumhurbaşkanı adayı anketi' açıklaması: Tercihim sınıf arkadaşım olur

Bahçeli'den 'cumhurbaşkanı adayı anketi' açıklaması: Tercihim sınıf arkadaşım olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için anket yaptıracağı iddiasına ilişkin, "Tercihim sınıf arkadaşım olur" dedi.

Besti KARALAR/ ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için anket yaptıracağı iddiasına ilişkin, "Tercihim sınıf arkadaşım olur" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bugün başlayan bütçe görüşmelerine katıldı. Bahçeli, oturuma verilen arada gazetecilerle bir araya geldi. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için anket yaptıracağı iddiasını yorumlayan Bahçeli, "Eğer birisi anketle bana gelirse derse ki "Böyle bir 6 kişi anket yapıyoruz. Siz bu ankette kime, evet, dersiniz ya da benimsersiniz?" Tercihim, sınıf arkadaşım olur" dedi.

Bahçeli, "sınıf arkadaşı" ifadesinden kastının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olup olmadığı sorusuna ise "Sınıf arkadaşım" yanıtını verdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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