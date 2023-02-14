Bahçeli'den flaş sözler! Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur için yapılması gerekeni anlattı

AHBAP derneğiyle Haluk Levent, 1 milyara yakın para topladı. Toplanan paralar deprem bölgesi için harcanacak.

Bir kaç gündür iktidara yakın kuruluşlarda çalışan gazeteciler tarafından hedef olan Haluk Levent, bugün ise MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert sözlerle hedef alındı.

Bahçeli, deprem felaketinde yardım toplayan Ahbap ve Babala TV'yi hedef aldı. Öte yandan TİP Milletvekili Ahmet Şık da Bahçeli'nin hedefi oldu.

BAHÇELİ EKRAN YASAĞI İSTEDİ

Deprem sürecinde yardım çalışmaları ile gündeme gelen Ahbap ve Babala TV, Bahçeli'nin hedefi oldu. Bahçeli, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef alarak "Bu sahtekarların artık Türk televizyonlarında yer almaması lazım" dedi.

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı da hedef alan Bahçeli "Geldiğimiz bu aşamada bu gedikli düşmanı TBMM’den yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur" açıklamasını yaptı.