Bahçeli'den, Halit Kıvanç İçin Başsağlığı Mesajı

Bahçeli'den, Halit Kıvanç İçin Başsağlığı Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 97 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı yayımladı.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 97 yaşında hayatını kaybeden gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP lideri Bahçeli, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Türk medyasının usta isimlerinden birisi olan, gazeteci ve sunucu vasıflarının yanı sıra hukukçu kimliğiyle de bilinen, aynı zamanda Türkçemizi çok güzel konuşup seslendiren Sayın Halit Kıvanç'ın vefatından duyduğum üzüntüyü özellikle ifade ediyorum. Bu suretle Sayın Halit Kıvanç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı niyazlarımı iletiyor, mekanı cennet olsun diyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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