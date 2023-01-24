Bahçeli'yi kızdıran Sinan Ateş sorusu! Gazeteciye ağır cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine "Sinan Ateş cinayetine" ilişkin soru soran gazeteciyi herkesin içinde azarladı. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısının çıkışında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine Sinan Ateş sorusu soran gazeteciyi herkesin içinde azarladı.



Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü adaylığına" ilişkin sorduğu soruya siz benim anlattıklarımı dinlememişsiniz yanıtı veren Bahçeli daha sonra Yazıcıoğlu'nun Sinan Ateş cinayetine ilişkin soracağı soruyu yarıda kesti ve herkesin içinde gazeteciye tepki gösterdi.

Bahçeli mikrofonları itti ve Yazıcıoğlu'na "Hadi işine bak, hadi işine bak" diyerek tepki gösterdi.