Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığını, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı iş birliğine hazır olunduğunu, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğu ve koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını vurguladı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı