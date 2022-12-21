Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcistanlı mevkidaşları ile görüştü

Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcistanlı mevkidaşları ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile ayrı ayrı görüştü.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile ayrı ayrı görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; "Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı', Kayseri'de başladı. Toplantı marjında Bakan Akar, ilk olarak Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile bir araya geldi ardından Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile görüştü. İkili görüşmeler sonrası Bakar Akar, mevkidaşları ile 3'lü görüşme yapacak. Toplantının ardından ortak açıklama düzenlenecek. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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