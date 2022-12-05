Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Akar ve beraberindeki komuta kademesini kabul etti.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti. Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Akar, yaptığı konuşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve tüm Türkiye'nin selamlarını ileterek başladı. Akar "Türk dünyasının büyük ve bilge lideri Haydar Aliyev'in ortaya koyduğu "tek millet iki devlet" anlayışıyla iki ülke arasındaki kardeşlik sürüyor" dedi.

BAKAN AKAR, ZAFER GÜNÜ'NÜ TEBRİK ETTİ

Ebediyete intikalinin 19'uncu yılında Haydar Aliyev'i rahmetle yad eden Akar, "30 yıllık işgali 44 gün süren "Vatan Muharebesi" ile sona erdiren Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü de tebrik ediyorum" ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

"Azerbaycan ordusu 44 gün süren vatan muharebesi ile işgal altındaki öz topraklarını işgalden kurtardı. Zafer elde edebilecek güç, imkan ve kabiliyete sahip olduğunu, Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterdiler" diyen Akar, harekatta şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk, tek yürek olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Zatıaliniz çizdiği çerçeve doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

'BÜTÜN GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

İmzalanan ateşkesin ardından oluşturulan ortak merkezde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Akar, "Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğimizi sürdürüyoruz. Askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık ile savunma sanayi konularında neler yapabileceğimizi birlikte çalışıyor ve karar veriyoruz. Birlikte uygulamaları yapıyoruz. Azerbaycanlı can kardeşlerimizin, Azerbaycan Türkü'nün haklı davalarında hep yanlarında olduk, bundan sonra da aynı şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte uzattığı barış elinin Ermenistan tarafından anlaşılması ve gereğinin yapılmasına vurgu yapan Akar "Bunun bölge için de önemli olduğunu, bu şekilde Kafkasya'nın barış ve istikrar bölgesine dönüşebileceğini başta Ermenistan olmak üzere herkesin görmesi lazım" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı