Bakan Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi.
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiyalı mevkidaşı Kaikkonen'i bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlayan Kaikkonen'in şeref defterini imzalamasının ardından iki bakanın baş başa görüşmesi başladı. Görüşme sonrası Akar ve Kaikkonen'in heyetlerarası görüşmeye başkanlık etmesi ardından basın açıklaması yapması bekleniyor. (DHA)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı