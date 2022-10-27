Bakan Akar, İsrailli Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi (2)

AKAR VE GANTZ'TAN ORTAK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak açıklama yaptı. Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilere değinen Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığı karşılıklı görüşmeler, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler bakımından önemli bir dönem noktasını teşkil etti. Türkiye ve İsrail bölgemizdeki önemli aktörler. Aynı zamanda Türkiye ve İsrail arasında hem tarihi hem kültürel bakımdan ciddi bağlarımız, ortak değerlerimiz var. Türkiye olarak İsrail ile olan ilişkilerimizin ve iş birliğimizin özellikle savunma, güvenlik ve enerji gibi alanlarda geliştirilmesinin bölgesel barış ve istikrarla ilgili önemli gelişmelere sebep olacağını, önemli katkılar sağlayacağını belirtmek istiyorum" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gantz ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Akar, "Politikamızın gereklerini, politikamızla ilgili konuları, görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, hassasiyetlerimizi kendilerine çok açık bir dille ifade ettik. Özellikle bölgemizdeki istikrar, iş birliği ve güvenliğin daha da gelişmesi bakımından neler yapılabileceği konusunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

'FİKİR AYRILIKLARININ ÇÖZÜMÜNÜ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ'

Türkiye ve İsrail arasında savunma, savunma sanayii, askeri güvenlik, iş birliği konusunda ciddi geçmiş ve tecrübenin bulunduğuna dikkat çeken Akar, şöyle konuştu:

"Yeni başlayan bu dönemde bu mevcut tecrübelerimizden de yararlanmak suretiyle bu konulardaki ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda da karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. İkili iş birliğimizin ve diyaloğumuzun artması başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz. Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğine, diyaloğumuzun artacağına, bazı çözüm yollarının bulunacağına ve bu manada da bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."

GANTZ: GELECEĞİMİZ UMUT VADEDİYOR

İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz, Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "İlişkilerimizin sınamalarla karşılaştığı bir sır değil" ifadesini kullanan Gantz, Türkiye'nin en büyük 5 ticaret ortaklarından biri olduğunu belirtti. Türkiye ve İsrail arasında ticaret, turizm, sanayi ve daha birçok alanda iş birliği için büyük bir potansiyel olduğuna işaret eden Gantz, "Türkiye ve İsrail tarihte zengin bir temel üzerinde modern ve gelişmiş toplumlar inşa etti. Geleceğimiz umut vadediyor ancak bu, dünya ve bölgede istikrar ve güvenliği sürdürecek ortak çıkarlarımıza bağlı. Sayın Bakan ile görüşmemizde ele aldığımız gibi gelecekte iş birliğine yönelik birçok alan bulunmaktadır. Bu, bölgemizdeki tartışmalara yönelik diplomatik çözümlerin takibini içeriyor" dedi.

Gantz, "Bir gözümüz başarımıza odaklanırken, diğeri gelişmekte olan tehditleri izliyor" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıl, yakın ve gizli temasın sonucu olarak Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına ve Yahudi halkına yönelik endişe verici sayıda tehdidi ortadan kaldırmayı başardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakan Akar'a ve bu hayati, hayat kurtaran iş birliğinde yer alan güvenlik kurumlarına müteşekkiriz. Masum sivillere karşı terörü destekleyerek veya yürüterek bölgelerimizi istikrarsızlaştıranların etkisini azaltmak için birlikte çok daha fazlasının yapılabileceğine inanıyorum. Bu aynı zamanda Filistin arenası için de geçerlidir ve ülkelerimiz arasındaki daha derin savunma bağlarının bu arenadaki gelişmeler üzerinde de olumlu bir etkisi olabileceğinden eminim."

'KÖPRÜLER KURABİLİRİZ'

Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dikkati çeken Gantz, "Endişe verici tehditler ki bir tanesi İran'ın yarattığıdır, karşısında ittifaklar inşa ediliyor. Hiç şüphe yok ki NATO üyesi ve ortak dostumuz ABD'nin müttefiki olan Türkiye, küresel istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Yunanistan, Kıbrıs ve Körfez ülkelerindeki dostlarımızla güçlü ortaklıklar sürdürürken Türkiye ile aramızdaki bağlar da olumlu bir istikamete yöneldi. Aslında, ilgili tüm tarafların yararına köprüler kurabilir ve çatışmaları azaltabiliriz. İlerlemek için, ilişkilerimizde açık diyaloğu sürdürerek istikrarlı, olumlu bir yaklaşım benimsemeliyiz. Görüşmelerimizde mutabık kalındığı üzere, çalışmalarımızın artırılması için gerekli prosedürleri başlatmaları yönünde ekibime talimat verdim" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı