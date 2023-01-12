Bakan Akar: İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz

Bakan Akar: İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulisi Akar, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan terör propagandasına ilişkin, "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan iğrenç eylemi...

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulisi Akar, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan terör propagandasına ilişkin, "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/PYD-YPG yandaşlarınca gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi. Bakan Akar, yaptığı açıklamada, "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz" ifadelerinde bulundu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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