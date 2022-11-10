Bakan Akar, Kongolu mevkidaşıyla görüştü

Bakan Akar, Kongolu mevkidaşıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Gilbert Kabanda Kurhenga ile görüştü.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Gilbert Kabanda Kurhenga ile görüştü.

Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Gilbert Kabanda Kurhenga'yı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan Bakan Kurhenga, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. İki Bakan önce baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili savunma ile güvenlik ve savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
TDP lideri Sarıgül'den Kilis’te 'af' çağrısı
TDP lideri Sarıgül'den Kilis’te 'af' çağrısı
Ümit Özdağ: Siz, 'Zafer' deyin, biz de şu sığınmacıları vatanlarına yollayalım
Ümit Özdağ: Siz, 'Zafer' deyin, biz de şu sığınmacıları vatanlarına yollayalım
Davutoğlu: Başörtüsü meselesi bir an önce çözüme kavuşturulmalı
Davutoğlu: Başörtüsü meselesi bir an önce çözüme kavuşturulmalı
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Müzakere sürecimiz istediğimiz hızda ilerlemiyor
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Müzakere sürecimiz istediğimiz hızda ilerlemiyor
Akşener: İlkeler, değerler hikaye; at pazarlığı şahaneymiş
Akşener: İlkeler, değerler hikaye; at pazarlığı şahaneymiş
Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü