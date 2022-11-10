Bakan Akar, Kongolu mevkidaşıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Gilbert Kabanda Kurhenga ile görüştü.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Gilbert Kabanda Kurhenga ile görüştü.

Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Savunma ve Eski Savaşçılar Bakanı Gilbert Kabanda Kurhenga'yı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan Bakan Kurhenga, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. İki Bakan önce baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili savunma ile güvenlik ve savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı