Bakan Akar, oyuncu Burak Haktanır'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti

ANKARA, (DHA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da yer aldığı görüşmede Bakan Akar, Haktanır'ı sergilediği duruştan dolayı tebrik etti. Savunma ve güvenlikle ilgili konularda bir ve beraber olunmasının önemine vurgu yapan Akar, "Sizin gibi duyarlı sanatçılarımızın ülkemize, milletimize sahip çıkması her şeyden önce kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkesi için canını veren Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunu artırıyor" diye konuştu.

Bu vatan hepimizin, 85 milyonu tek yürek, tek yumruk olarak görüyoruz diyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletinin güvenliği ve savunması için gayret gösterdiğini aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki söylemi "bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira" olarak nitelendiren Akar, şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetlerimiz aleyhindeki bu tür söylemler kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kimyasal silah olmadığını herkes biliyor. Böyle bir konuda aleni bir şekilde iftiraya sarılmak büyük bir alçaklık. Uzun yıllardan beri devam eden terörle mücadelede kritik bir noktaya geldik. Tüm iz ve emareler terör örgütünün ciddi bir çöküş, yıkım, moral bozukluğu ve çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor. Böyle bir dönemde onların nefes almalarına imkan sağlamak ve dünya kamuoyunu aldatmak için ortaya atılmış bu iftirayı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz."

'BÖYLE BİR ORDUYA BÖYLE BİR BÜHTAN KABUL EDİLEMEZ'

Mehmetçiğin operasyonlarında sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip olduğunu belirten Akar, "Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, milli, manevi, insani değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde, uygulamalar yapıyoruz. Böyle bir orduya böyle bir bühtan kabul edilemez. Yargı süreci devam ediyor, bu kişiler yargı önünde hesaplarını verecekler" dedi.

'ORDUMUZU SAVUNMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Oyuncu Haktanır ise Bakan Akar tarafından kabul edilmesinden duyduğu heyecanı, onuru dile getirerek sözlerine başladı. Kendisine gösterilen desteğe teşekkür eden Haktanır, "Tepkimi gösterdiğimde salondan bana çok cılız destek geldi. Tek başımıza da olsak biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sahip çıkmak, ordumuzu savunmak boynumuzun borcu. Yaptığım çıkışın önemini Bakanımızdan gelen davet ile anladım. Bugün burada olmak benim için büyük bir gurur ve onurdur" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı