Bakan Akar 'Tek Vatan Harekatı' gazileri ile bir araya geldi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği yönetimi ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı "Tek Vatan Harekatı" gazileriyle bir araya geldi.

Bakan Akar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Azerbaycan Karabağ Gazileri Heyetini Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Azerbaycan'ın "Tek Vatan Harekatı" ile işgal altındaki topraklarını kurtardığını hatırlatan Bakan Akar, "Azerbaycan ordusu büyük bir başarıyla harekatı gerçekleştirdi. Bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

'TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BİR ANANIN İKİ OĞLU'

İşgal altındaki toprakların 44 gün süren harekatla kurtarılmasının önemine vurgu yapan Akar, "Türkiye ve Azerbaycan'ın "Tek millet iki devlet', "Bir ananın iki oğlu" olduğunu tüm dünya gördü. Bundan sonra herhangi bir şekilde Türkiye'ye, Azerbaycan'a karşı bir planı olan varsa adım atmadan önce iki defa düşünecek" ifadesini kullandı.

Şehitlerin, gazilerin fedakarlıklarının nesiller boyu hatırlanacağını, tarihte önemli bir yer alacağını vurgulayan Akar, "Sizleri kazanılan bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Şehitlerimize rahmet, siz gazilerimize şifalar diliyorum. Büyük fedakarlıkla herkes üzerine düşen görevi yapmaya gayret gösterdi. Kazanılan zaferin gururu, övüncü sizlere ait. Tek yumruk ve tek yürek olacağız. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Cenap Prezident Aliyev'in çizdiği çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" dedi.

BAKAN AKAR, ŞEHİT ÜSTEĞMEN İLE FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Akar görüşme sırasında, "Tek Vatan Harekatı" şehitlerinden Üsteğmen Valeh Memiyev ile çekilen fotoğrafını da göstererek şehitleri bir kez daha rahmetle andı. Üsteğmen Valeh Memiyev, Azerbaycan'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'ndaki başarılarından dolayı Akar'dan ödül almıştı. Bu sırada Akar'a "İşgal altındaki topraklarımızı kurtaracağız" sözü veren Üsteğmen Memiyev, "Tek Vatan Harekatı'nda Gubadlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında görev aldıktan sonra şehit olmuştu. Memiyev'in şehit olmadan önce "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a verdiğim sözü tuttum" ifadesini kullandığı belirtilmişti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı