Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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