Bakan Bilgin: EYT'de top bizden çıktı

Bakan Bilgin: EYT'de top bizden çıktı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)" düzenlemesine ilişkin, "Milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı" dedi.

Caner ÜNVER-Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)" düzenlemesine ilişkin, "Milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin EYT düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanun teklifinin Meclis gündemine ne zaman geleceğiyle ilgili, "Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek, biz değil. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz Meclis'te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor, artık incelenir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek, "Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise EYT konusuna ilişkin, "Hazine'den de çıktı. Biz her an her şeye hazırız" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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