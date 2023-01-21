Bakan Bozdağ: İsveç hükumetini ve polisini kınıyorum

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç hükumetini ve polisini kınıyorum" dedi.

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesinin akıl tutulması olduğunu kaydederek "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç hükumetini ve polisini kınıyorum. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça eylem nefret suçudur. "Düşünce özgürlüğü', milyarlarca Müslümanın kutsal kitabına hakarete, saygısızlığa bahane de kılıf da yapılamaz. Kur'an'a yapılan alçakça saldırı, düşüncesizliğin ve Avrupa orta çağ ilkelliğinin göstergesidir. İsveç hükumetini, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı marifet zanneden günümüz Ebu Cehil'lerine karşı yasal tedbirler almaya ve gereğini yapmaya davet ediyorum. Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Kur'an'a düşman nice Ebu Cehil geldi geçti, kıyamete kadar da nicesi gelip geçecek. Hiç bir Ebu Cehil Kur'an'ı aciz bırakamadı; ama Kur'an her Ebu Cehil'i aciz bıraktı. Günümüz Ebu Cehil'leri de Kur'an karşısında alçaldıkça alçalacak ve aciz kalacak" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı