Bakan Bozdağ: Türk halkı kukla birini cumhurbaşkanı seçmez

Bakan Bozdağ: Türk halkı kukla birini cumhurbaşkanı seçmez

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Başkasından emir ve talimat alan cumhurbaşkanı olmaz, olamaz. Türk halkı, liderlerden emir ve talimat almayı kabul etmiş iradesiz, emir eri, kukla birini de cumhurbaşkanı seçmez" dedi.

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Başkasından emir ve talimat alan cumhurbaşkanı olmaz, olamaz. Türk halkı, liderlerden emir ve talimat almayı kabul etmiş iradesiz, emir eri, kukla birini de cumhurbaşkanı seçmez" dedi.

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "6'lı masadakiler cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini Anayasa'ya aykırı olarak ortak kullanmayı vaat ediyor, yönetecekleri bir cumhurbaşkanı vaat ediyor, ihtilaf halinde yasama ve seçim kararı almakla cumhurbaşkanını tehdit etmeyi vaat ediyor, kriz, kaos, kavga vaat ediyor. 6'lı masadakiler eli, ayağı ve ağzı bağlı; iradesiz, emir eri, kukla bir cumhurbaşkanı vaat ediyor. Hem başkansız hem de 6 ya da 7 başlı bir yönetim vaat ediyor. Anayasa'yı fiilen kısmen ilgayı vaat ediyor, istikrarsızlık vaat ediyor, koalisyonları aratacak yönetim vaat ediyor" dedi.

Milli iradenin seçtiği cumhurbaşkanına kimsenin emir ve talimat veremeyeceğine dikkat çeken Bozdağ, "Başkasından emir ve talimat alan cumhurbaşkanı olmaz, olamaz. Türk halkı, liderlerden emir ve talimat almayı kabul etmiş iradesiz, emir eri, kukla birini de cumhurbaşkanı seçmez" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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