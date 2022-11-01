Bakan Çavuşoğlu Arnavutluk Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Kaan ULU- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tahıl koridorunun, Rusya'nın "Çekildim ve iş birliği yapmayacağım" diye yaptığı anonstan sonra devam edip etmeyeceği konusunda çok sorular alıyoruz ama biz bu süreci aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, Rusya'nın tahıl koridorunu askıya alma kararıyla ilgili, "Tahıl koridorunun, Rusya'nın "çekildim ve iş birliği yapmayacağım" diye yaptığı anonstan sonra devam edip etmeyeceği konusunda çok sorular alıyoruz. Ama biz bu süreci aşacağımıza inanıyoruz. Temaslarımız da zaten başladı bile. Milli Savunma Bakanımız, Rusya Savunma Bakanı, yine Ukrayna Savunma Bakanı ve Altyapı Bakanı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiler. Dün de Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim, Soçi'deydi. Bir taraftan Rusya'nın güvenlikle ilgili bazı taleplerini Hulusi Paşamıza ilettiler. Diğer taraftan Rusya'nın ihraç ettiği tahıl ve gübrenin önündeki engellerin halen devam ettiğini Lavrov bana söyledi. Bu konuyla ilgili genel sektere de bir mektup yazmışlar. Bugün mektubun bir kopyasını da gönderecekler. Zaten Genel Sekreter ve Birleşmiş Milletler ile bu süreci takip ediyoruz" dedi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖRÜŞMESİ OLACAK'

Çavuşoğlu, en başta mutabakata varıldığı gibi tahıl sevkiyatında şu anda yüklü gemilerde bir sıkıntı olmadığını ama sonrasında devam etmesi için sorunların aşılması gerektiğini vurgulayarak, "Yine mutabakata varıldığı gibi Rusya tahıl ve gübresinin önündeki engellerin kaldırılması için somut adımların atılması lazım. Her iki ülkenin ihraç ettiği ürünlere tüm dünyanın özellikle de gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ihtiyacı var. Biz Türkiye olarak bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da Putin ve Zelenski ile bir görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanı'mız bizzat bu konuyla ilgileniyor. Biz yoluna koyacağımıza inanıyoruz, bu herkesin yararına. Bir taraftan savaş devam ediyor. Maalesef üzüntü verici görüntüler devam ediyor. Ama iki ülke arasında esasen güven arttırıcı önlemler de oldu bizim de katkılarımızla. Tüm dünya insanlığını yakından ilgilendiren bir konu olduğu için biraz savaştan ayrı tutmak, işleyiş ile ilgili sorunlar varsa bunları da hep beraber aşmak lazım" diye konuştu.

'TEKNİK DÜZEYDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin gaz merkezi olması ile ilgili soruya da "Putin'in teklifinden sonra enerji bakanlarını görevlendirdiler Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Putin. Bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma neticesinde ne kadar talep var; Avrupa'da özellikle gaz merkezi ve ilave boru hatları da olabilir. İleride bu gaz piyasası oluştuktan sonra özellikle fiyatların belirlenmesi ve LNG yöntemi ile farklı ülkelere de gidebilir. Bununla ilgili şu anda teknik düzeyde enerji bakanlarımız arasında çalıma devam ediyor. Biz de özellikle Avrupa'da ne kadar talep olacak bu konuda da Dışişleri Bakanlığı olarak katkılarımızı yapıyoruz" yanıtını verdi. (DHA)

ARNAVUTLUK DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Xhaçka, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye ile Arnavutluk arasında çok özel ilişkiler var, kardeşlik bağları var. Geçen yıl ilişkilerimizi resmi olarak stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Birçok alanda kapsamlı ve geniş iş birliğimiz var. Bugün mevkidaşım ile Siyasi Diyalog Grubunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde düzenleyeceğimiz ilk toplantının hazırlıklarını bugün gözden geçirdik. Ana gündem maddeleri üzerinde durduk. İmzalanacak belgeler var, bazılarının müzakerelerini tamamladık, bazılarının üzerinde çalışıyoruz. İkili ticaret hacmimiz ciddi anlamda artıyor. Geçen yıl yüzde 68 oranında artı. 853 milyon dolar olmuştu. Bu yıl 1 milyar doların üzerine çıkacağımız anlaşılıyor. Bu ticaret hacmimize baktığımızda bizim lehimize de ciddi bir açık var. Her ülke ihracatını arttırmak ister; ama artarken biraz daha dengelemek, Arnavutluk'un bize satabileceği ürünlerin miktarını ve değerini arttırmak lazım. Bunları ele almak için Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısını da gerçekleştirmek lazım. Yaklaşık 2 yıl önce toplantıyı gerçekleştirmiştik, şimdi Arnavutluk'ta taahhüt bekliyoruz. Ticaret dengesinde böyle bir açık varsa, bu açığı önemli miktarda yaptığımız yatırımlarla da dengeliyoruz diyebiliriz. 600'den fazla firmamız Arnavutluk'ta yatırım yapıyor. Önemli projeleri de üstleniyorlar. Türkiye olarak Arnavutluk'ta toplam yatırımlara baktığımızda birinci sıradayız. Bugün firmalarımızın yaşadığı bazı sorunlar vardı, onları da paylaştık. Arnavutluk'un güvenlik ve savunma kapasitesini geliştirmesi için gerekli desteğimizi sunacağız. Farklı kurumlarımızın Arnavutluk'ta farklı kalkınma projelerine de destek verdiğini biliyoruz" dedi.

'THODEX KURUCUSUNUN İADESİNİ GÜNDEME GETİRDİK'

Çavuşoğlu, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesine ilişkin, "Görüşmemizde FETÖ konusunu da gündeme getirdik. FETÖ bulunduğu her ülke için tehdittir. Her ülkede başka üçüncü ülke FETÖ'yü kullanır, bize karşı kullanır, Arnavutluk'a karşı kullanır. Dolayısıyla Arnavutluk'un da güvenliği bakımından önemlidir. Bazı önemli adımlar atıldı. Bazı kişilerin Türkiye'ye iadesi konusunda da gerekli bilgileri bugün paylaştık. Diğer taraftan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan ülkemize iadesi konusunu da gündeme getirdik. Bir mahkeme süreci var, bugün 4'üncü mahkeme görüldü. 5'inci mahkeme 10 Kasım'da olacak. Hukuki sürecin bir an önce tamamlanması ile birlikte bu şahsın ülkemize iadesini bekliyoruz. Çok sayıda vatandaşımızı dolandıran bir sahtekardır" diye konuştu.

SÜRÜCÜ BELGELERİNİN TANINMASI

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, "Görevimiz diplomat ve politikacılar olarak dostluğu, insanlar arası bağları ve iyi niyeti daha güçlü ilişkilere, iş birliğine ve ortaklığa dönüştürmektir. Meslektaşımdan (Bakan Çavuşoğlu) sürücü belgelerinin tanınmasına ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesinin sonuçlandırılması için ülkedeki yerel prosedürleri hızlandırmasını ve yardımcı olmasını rica ettim. Biz kendi tarafımızda iç prosedürleri zaten tamamlamış durumdayız. Bu karşılıklı olarak faydalı bir anlaşmadır" dedi. (DHA)

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı