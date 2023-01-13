Bakan Çavuşoğlu: İsveç sorumluluktan kaçamaz

Şaduman TÜRKAY/ ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te PKK/YPG'nin gösterisine ilişkin, "Bu eylem şehrin merkezinde, belediyenin hemen önünde, herkesin gözünün önünde gerçekleşti. Dolaysıyla İsveç'in burada sorumluluğu var, bu sorumluluktan kaçamazlar. Hele hele sadece kınayarak kaçamazlar" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Tajani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da yaklaşık 50 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığını belirterek, "İki ülke arasında önemli bir köprü kurduklarını söyleyebiliriz. İtalya ile her zaman samimi bir dostluğumuz olmuştur. İtalya da Türkiye de terörden çekmiş ülkeler. Bir ortak sınamamız da düzensiz göçmen. Düzensiz göç ile mücadelede İtalya ile iş birliği yapacağız. Avrupa genelinde PKK ve onun uzantılarının propagandalarını arttırdığını görüyoruz. Tüm Avrupa ülkelerinin bu konuda daha kararlı olması gerekiyor. İtalya her zaman Türkiye'nin AB ilişkilerine en çok destek veren ülke olmuştur. İki ülke için de önemli ülke Libya, bu konuda İtalya ile iş birliğimizi daha da arttıracağız. Esas olan Libya'da kalıcı istikrar. Doğu Akdeniz'in rekabet alanı değil iş birliği alanı olmasını istiyoruz, Akdeniz'in iş birliği alanı olması konusunda İtalya ile iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz" dedi.

'HEM IRKÇI HEM DE NEFRET SUÇU İÇEREN EYLEM'

Bakan Çavuşoğlu, İsveç'te Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken gösteriye ilişkin, İsveç'te PKK/YPG'nin başka bir propagandasını gördüklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu, hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. Hangi açıdan bakarsanız bakın İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir. Terör ile mücadele konusunda anayasasını İsveç değiştirdi; ama o kanunlara da ihtiyaç yok. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylem ile mücadele etmesi gerekiyor. Daha önce büyükelçiliğimiz üzerine lazer ile PKK'nın gösteri olmuştu; İsveç bu eylemleri engellemekte zorlandıklarını söylemişti. Ama bu eylem şehrin merkezinde, belediyenin hemen önünde, herkesin gözünün önünde gerçekleşti. Dolaysıyla İsveç'in burada sorumluluğu var, bu sorumluluktan kaçamazlar. Hele hele sadece kınayarak kaçamazlar. 3'lü ahitname gayet açık. Bu ahitnameyi İsveç ve Finlandiya ile müzakere ederek, üzerinde mutabık kalarak imzaladık. Tek başına bizim dayattığımız ya da tek başına onların talepleri değil. Bu ne demek; İsveç ve Finlandiya yapabileceklerini taahhüt ettiler ve altına imza attılar. Koyalım bu taahhütnameyi önümüze; hangisini gerçekleştirmişler, hangisini gerçekleştirmemişler? Gayet açık net; biz ne fazlasını ne de eksiğini istiyoruz. Hangi konuda mutabık kaldıysak onun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'İSVEV YA GÖZ YUMACAK, YA DA GEREKLİ ADIMLARI ATACAK'

Çavuşoğlu, bazı açıklamalarında İsveç'in kararlığını gördüklerini vurgulayarak, "Diğer taraftan terör örgütünün orada mevcudiyeti ve faaliyetleri devam ediyor. İnsan devşirme, para toplama devam ediyor. İsveç, bunları önleme taahhüdünde bulundu, bu taahhüdünü yerine getirmesi gerekiyor. Bu terör örgütü ve onun destekçileri, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor, engellemek için de her şeyi yapıyor. Ya İsveç ve Finlandiya onları NATO üyeliklerini engellemelerine göz yumacak, ya da terör örgütlerine karşı gerekli adımları atacak. Önümüzdeki süreçte 3'lü uzmanlar toplantısını gerçekleştireceğiz. NATO Genel Sekreteri'nin bir teklifi oldu, "bu toplantıyı Brüksel'de yapalım, ben de göreyim" diye. Bizim için hiçbir mahsur yok. İlk iki toplantı Finlandiya ve İsveç'te olmuştu, bu Brüksel'de de olabilir. NATO Genel Sekreteri uzmanları da görsün; hangilerini gerçekleştirdiler, hangilerini gerçekleştirmediler" diye konuştu.

'ABD ZİYARETİ ÖNEMLİ'

Bakan Çavuşoğlu, 17-18 Ocak'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretinin stratejik mekanizmanın gerçekleştirilmesi bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bakan Yardımcımız Sedat Bey farklı kurum ve bakanlıklardan arkadaşlarla önden gidecekler. Sadece F-16 konuşulmayacak. Suriye konusu da ele alınacak. ABD'nin terör örgütüne desteği devam ediyor. ABD ve Rusya verdiği sözü tutmamıştır. ABD, Münbiç eylem planında da gereğini yapmamıştır. FETÖ meselesi var. İkili ilişkilerimizi zehirleyen bazı sorunlar var. Onun yanında olumlu gelişmeleri de ele alacağız. Bir taraftan sorunları çözmek bir taraftan ilişkilerimiz geliştirmek" dedi.

'LİBYA İÇİN MISIR'LA DA İSTİŞARE ETME ARZUSUNDAYIZ'

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin tesisinin iş birliğine bağlı olduğun kaydederek, "Libya konusunda bazı ülkeler ile iş birliği yapıyoruz. Geçmişte bizlerle rekabet etmeye çalışan ülkeler vardı. Şimdi onlarla da aşağı yukarı aynı çizgiye geliyoruz. Mısır'la da ilişkilerimizi normalleştirmek için adımlar atıyoruz. Libya konularında Mısır'la da istişare etme arzusundayız. Diğer taraftan Libya'nın da bir rekabet alanı değil herkesin desteklediği bir ülke olması gerekiyor. Çünkü Libya'nın istikrarı ve güvenliği önemli. Ayrıca Mısır'la ilişkilerimizin normalleşmesi Doğu Akdeniz'in istikrarına ve huzuruna katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan İsrail'de yeni hükumet provokasyonlarla başladı. Bu tür provokasyonların tekrar edilmemesi gerekiyor. Önceki hükumetle biz ilişkileri normalleştirme konusunda adım attık. Bu ilişkileri devam ettirme konusunda kararlılığımızı da gösterdik. İlişkileri devam ettirmek demek İsrail'in illegal yerleşimlerini desteklemek demek değildir veya Filistin halkının haklarını yok saymak demek değildir. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, hava savunma sistemi SAMP/T ile ilgili İtalya ve Fransa ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

TAJANİ: LİBYA İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani de Türkiye ile Libya, düzensiz göçmen, Balkanlar konusunda görüş birliği olduğunu söyledi. Tajani, "Kaçak yolla gelen göçmenler var, Türkiye'den gelen yok, inanılmaz bir kontrol var. Sizlere bu konu hakkında teşekkür etmek istiyorum. Bu yasa dışı göç hepimizi çok ilgilendiriyor. Göçmenlik konusunda iş birliğimizi güçlendireceğiz. 4 milyon kişiyi Türkiye ağırladı. Bu mesele için de Türkiye'ye teşekkür etmeliyiz. AB'nin bu büyük gayreti desteklemesi gerekiyor. Hem Ankara hem de Roma için birlikte çalışmalıyız. Tahıl anlaşması yapıldı, sosyal gerilimler ve göçmen hareketi azaltıldı. Sizlerin arabuluculuğu sayesinde gerçekleşti. Esir alışverişinde de çok önemli bir adım attı Türkiye. Türkiye bizim için son derece anlamlı temel ifade etmekte. Türk ve İtalya içişleri bakanları birlikte çalışacaklar, Libya'daki istikrar için. Libya için her iki ülke de birlikte çalışma kararı aldık. Seçimlerin Libya'da yapılmasını istiyoruz, bu konuda iş birliğimizi geliştireceğiz, girişimlerimizi arttıracağız" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı