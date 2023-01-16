Bakan Çavuşoğlu, mağdur Türk öğrenci Solmaz ile görüştü

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli profesörün staj başvurusunu reddettiği Fatma Zehra Solmaz ile görüştü.

İsveçli bir profesör Stockholm Üniversitesi'nde staj yapmak isteyen Türk öğrenci Fatma Zehra Solmaz'ın başvurusunu "Türkiye, İsveç'in NATO üyelik başvurusunu engelliyor" diyerek reddetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaşanan gelişme üzerine Solmaz'ı telefonla arayarak destek oldu. Çavuşoğlu, Twitter hesabından bu anları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net! Zehra kızımızın bir İsveç üniversitesinde karşılaştığı olay, eğitimin siyasete alet edilmesinin kötü bir örneği. Telefonla görüşmemizde kendisini dirayeti ve vakarlı duruşu için tebrik ettim." (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı