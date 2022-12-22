Bakan Çavuşoğlu: Türk halkının ve Meclisimizin ikna olması gerekiyor

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye olarak terörle mücadelede İsveç'ten destek istediklerini belirterek, "Sizinle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde. Müttefik olmak istediğiniz ülkenin güvenlik endişelerini anlamanızı istiyoruz. Atılması gereken önemli adımlar var. Türk halkının ve de Meclisimizin de ikna olması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Billström, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, İsveç'in yeni hükümetinin Türkiye ile ilişkilerini geliştirme yönündeki iradesini takdirle karşıladıklarını belirterek, "İlişkimizde karşılıklı temaslar giderek artıyor. Başbakanın geçen ay ülkemizi ziyaret etmesi de son derce faydalı oldu. Cumhurbaşkanımız ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiler. Ocak ayında İsveç Parlamentosu'nu ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Teknik düzeyde olsun, siyasi düzeyde olsun, görüşmelerimizi düzenli şekilde gerçekleştireceğiz. Ekonomik ilişkilerimizi de geliştirmek her iki ülkenin de yararına. İsveç Milli Savunma Bakanı da ocakta ülkemizi ziyaret edecek. İsveç Adalet Bakanı'nı da ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

'ADIMLARI NOT EDİYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına ilişkin, "İsveç'in dolayısıyla Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu önemli bir başlıktı. İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik endişelerini anlıyoruz. Bunu samimi olarak dile getiriyoruz. İsveç ve Finlandiya başvuruyu yapınca biz bazı endişelerimizi dile getirdik. Bu endişeleri kendi aramızdaki görüşmelerde de değerlendirdik. Türkiye'nin beklentileri ahitnamede açık olarak yer alıyor. Bu belge ile birlikte müzakerelerin başlamasına da onay verdik. Ahitnamenin uygulanması da önemli. Daimi ortak mekanizmayı kurduk. Bu mekanizma 2 defa toplandı. Bu toplantılarda özellikle bu ahitnamenin ne kadar uygulanıp uygulanmadığını teknik düzeyde değerlendirme imkanı bulduk. Şunu kabul etmemiz lazım, o günden bu yana her 2 ülke bazı ilerlemeler kaydetti. Biz, atılan adımları açıkça söylüyor, kabul ediyor, bundan da memnuniyet duyuyoruz. İsveç'in attığı adımları da not ediyoruz. Anayasalarında değişiklikler yapıyorlar. Savunma sanayisinde ürünlerine getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı açıklamaları son derece olumlu. Mevkidaşımın özellikle terör örgütü PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan açıklamaları da önemliydi. Keza PKK iltisaklı bir şahsı ülkemize sınır dış ettiler. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır. Ancak özellikle terör örgütü iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda somut bir gelişme yok. Listemizde olmayan bir kişinin iade edilmesini memnuniyetle karşıladığımızı söylemiştik. Bu hafta bir FETÖ mensubunun ülkemize iade talebi, İsveç Yargıtayı tarafından reddedildi. Bu çok olumsuz bir gelişme. Terör iltisaklı şahısların sınır dışı edilmeleri konusunda ilave adımların atılması bizim en doğal beklentimiz. İsveç'in de Finlandiya'nın da ahitnameden doğan yükümlülükleri var" diye konuştu.

'İMKANSIZI İSTEMİYORUZ'

FETÖ mensupları için İsveç'in cazibe merkezi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Yine PKK/PYD/YPG finansman, propaganda ve eleman devşirme faaliyetlerine maalesef devam ediyor. Değiştirilen kanun yeni yılda yürürlüğe girecek. Yeni yılda bunlara yönelik net tavırlar da görmek itiyoruz. Terör örgütünün İsveç'teki destekçileri, Finlandiya'daki destekçileri çok ciddi bir çaba içinde, üyeliğinizi engellemek için. PKK destekçileri İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemek için çok çaba sarf ediyor. Savunma sanayi firmalarımız da bazı ürünleri ithal etmede henüz gerekli olumlu cevabı alamadılar. O firmalar da yetkililerden lisans alınması gerektiğini bize söylediler. Nihayetinde biz imkansızı istemiyoruz, terörle mücadelede sizden destek istiyoruz. Sizinle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde. Müttefik olmak istediğiniz ülkenin güvenlik endişelerini anlamanızı istiyoruz. Atılması gereken önemli adımlar var. Türk halkının ve de Meclisimizin de ikna olması gerekiyor. Bu yönde atacağınız adımlarda biz Türkiye olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç'in AB Dönem Başkanlığı'nı üstendiğini belirterek, "Başarılar diliyoruz. AB'nin daha etkin bir kurum olması gerekiyor. AB'nin bırakın Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu, bazı ihraç ürünlerimize tarife dış engeller çıkartıyorlar. Bunu sizin dönem başkanlığınızda aşacağımıza inanıyoruz. Ukrayna'daki savaşı ele aldık, bir an önce savaşın bitmesini vurguladık. Nihai hedefimiz savaşın sonlandırılması. Bu konuda da hep birlikte çaba sarf edilmesi gerektiğini görüyoruz. Faydalı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'YENİ HÜKÜMET DAHA KARARLI VE SAMİMİ'

İsveç'ten, Türkiye'nin talepleri konusunda henüz somut bir adım göremediklerini yineleyen Çavuşoğlu, "Somut adımları görmek istiyoruz. FETÖ'nün de sadece bizim için değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğunu hatırlatmak isterim. Somut adımların önemli bir kısmını daha görmedik. Yeni hükümet terör ile mücadele konusunda daha kararlı ve daha samimi. Bir önceki hükümette görev alan bazı kişilerin görevden ayrıldıktan sonra samimi olmadıklarını açıklamalarından görüyoruz. Bu tür ikiyüzlülükleri görmek istemeyiz. Ortada belge var, bunun uygulanması gerekiyor. Kim onaylayacak TBMM. Meclisimiz ve halkımızın tatmin olacağı adımların atılması gerekiyor; ama henüz adımlar tatmin edecek düzeyde değil. Yeni hükümet göreve geldiği günden bu yana birlikte 3'lü ahitnamenin uygulanacağı yönündeki kanaatimizin arttığını söyledik. Daha kararlı olduğunu da söyledik. Teröristlerin iadesi konusunda, mal varlıklarının dondurulması konusunda, paçavraları ile İsveç'te terör propagandası, para toplama faaliyetlerinin de kesin olarak durdurulması, engellenmesi gerekiyor. Müzakerelerimizi, görüşmelerimizi son derece samimi bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Biz İsveç ile düşman olan iki ülke değiliz. Finlandiya ile de öyle, kendimize yakın hissettiğimiz ülkeler. Bazı konularda hemfikir değiliz; ama Türkiye karşıtlığı yapan ülkeler değiller. Aramızdaki müzakereler yapıcı olarak devam ediyor; ama en son Keneş'in iade talebinin reddedilmesi maalesef bu atmosferi ciddi şekilde zehirledi" dedi.

BİLLSTRÖM: ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİMİZ VAR

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise ülkesinin Türkiye ile terörizmle mücadele konusunda önemli iş birliği olduğuna dikkat çekerek, "En önemli konu başlıklarımızdan biri oldu. İsveç bir ahitname imzaladı. Bazı adımların atılması gerekiyor, terörizmle mücadele konusunda. İsveç sözlerini tutar. Biz bu ahitnameyi çok ciddi olarak ele alıyoruz. Her paragrafla ilgili olarak adımlarımızı atmaya başladık ve bunu uygulamaya devam edeceğiz. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının her iki ülke için çok ciddi sonuçları var. Ukrayna'ya birlikte çok daha fazla yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

'SUÇ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Billström, İsveç'in terörizm konusunda somut adım atıp atmadığına yönelik soruya, şu yanıtı verdi:

"Biz taahhütlerimizi ciddiye alan bir ülkeyiz. İsveç'te bağımsız bir yargı var. 3'lü ahitnamenin imzalanmasından bu yana İsveç'teki özellikle operasyonel iş birliğinin yoğunlaşmasıyla ilgili adımlar atıldı. PKK belki İsveç'e büyük tehdit olmayabilir; ama kesinlikle Türkiye için büyük bir tehdit. Biz bunu çok ciddiye alıyoruz. Bireysel olarak vakalara değil, genel tabloya bakmak lazım. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan yeni yasal düzenleme ve şu anda İsveç Parlamentosu'nda görüşülen bir başka yasal düzenlemeden sonra Anayasa'da değişiklikler olacak. Yeni bir mevzuat yürürlüğe girecek. Biz terörizm propagandası yapmayı suç hale getireceğiz. Bu da çok geniş kapsama sahip olacak. 2'nci yasal düzenleme için ise terörizmin desteklenmesi ya da teşvik edilmesi artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerinin İsveç topraklarında desteklenmesi, İsveç topraklarında artık suç unsuru haline gelecek."

Yeni kanunun dernekleşme ve bununla ilgili toplantı gibi özgürlükleri kısıtlayabileceğini bildiren Billström, "Yeni bir suç kabul edeceğiz. Bu suç özellikle de bir terörist örgütte, bu terör örgütünü teşvik etmek, bununla ilgili propaganda yapmak ve onu desteklemek için atılan adımlar artık suç teşkil edecek" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı