Bakan Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya geldi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Düzgün Barış DENİZ/ ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Bakan Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından başkentteki Muradiye Sarayı'nda kabul edildi. Ziyaret sonrası Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Dönmez, dün başlayan ziyaretlerinin bugün Tebbun ziyaretiyle sonlandığını açıkladı.

Son yıllarda Türkiye ve Cezayir arasındaki ikili ilişkilerin artarak devam ettiğine değinen Dönmez, "Her alanda artarak bu birliktelik siyasi, iktisadi ve teknolojik alanda kendini somut bir şekilde gösteriyor. Gerek Sayın Tebbun gerekse Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ikili ilişkilerin artması yönünde direktifleri söz konusu. 5 milyar dolar civarında gerçekleşecek olan ticaret hacmimiz belki önümüzdeki yıllarda iki liderin ortaya koymuş olduğu hedef olan 10 milyar dolarlık seviye ulaşmış olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tebbun'a bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirten Dönmez, "Sayın Tebbun da çalışmalar hakkındaki memnuniyetini ifade etti. İlişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda bizleri cesaretlendirdi, teşvik etti" dedi.

Bakan Dönmez, kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Tebbun'a ve Arkab'a teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Açıklamanın ardından Dönmez, Arkab'ı gelecek yıl İstanbul'da yapılması planlanan Uluslararası Gaz Konferansına davet ederek, "Sizlerin gelmesi bizim için çok önemli. Orada sizleri görmek bizi mutlu eder" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı