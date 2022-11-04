Bakan Ersoy: İzmir gibi şehirlerimiz konu olduğunda siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyorum

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İzmir; turizm, gastronomi ve kültür-sanatta ön planda olan bir şehrimiz. İzmir gibi şehirlerimiz konu olduğunda, siyasi olarak yaklaşmayı doğru bulmuyorum. İzmir için gerekli projelerin altyapısını,...

Kenan YEŞİL/ İZMİR, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İzmir; turizm, gastronomi ve kültür-sanatta ön planda olan bir şehrimiz. İzmir gibi şehirlerimiz konu olduğunda, siyasi olarak yaklaşmayı doğru bulmuyorum. İzmir için gerekli projelerin altyapısını, bilimsel raporlarını doğru hazırlayarak sıcak bakıp, katılımcı yaklaşmak gerekiyor" dedi.

Bakan Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak için İzmir'e geldi. İlk olarak AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Ersoy, burada "Şehir Buluşmaları" basın toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir milletvekilleri, AK Parti ilçe başkanları ve meclis üyeleri de toplantıda yer aldı.

Bakan Ersoy, İzmir'de meydana gelen depremi hatırlatarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. İzmir'de 1 kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Ersoy, Allah'tan rahmet diledi. Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyonuna devam edilen tekel binalarını ziyaret edeceklerini söyledi. Tekel binalarında çok hızlı bir süreç ilerletildiğine vurgu yapan Ersoy, "Hedefimiz, mart sonuna kadar projeyi tamamlayıp açmak. Kültür yolu festivallerimiz var. Tüm büyükşehirlerimize festivali yaymak istiyoruz. Nisan sonunda 2023 festivalleri başlıyor. Adana ve İzmir kültür yolu festivallerine katılmış olacak. Mart sonuna kadar tekel binasını açıp, ana etkinlik merkezlerinden biri haline getireceğiz" diye konuştu.

'SİYASİ BAKMAYI DOĞRU BULMUYORUM'

'Türkiye Yüzyılı" kapsamında İzmir'e yönelik projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Ersoy, "İzmir; turizm, gastronomi ve kültür-sanatta ön planda olan bir şehrimiz. İzmir gibi şehirlerimiz konu olduğunda, siyasi olarak yaklaşmayı doğru bulmuyorum. İzmir için gerekli projelerin altyapısını, bilimsel raporlarını doğru hazırlayarak sıcak bakıp, katılımcı yaklaşmak gerekiyor. Ege Turizm Merkezi kapsamındaki "Çeşme Turizm" projemizde çalışmalar devam ediyor. Hafta sonu itibarıyla planlar netleşmiş olur. Planlar belli olacak ve askıya çıkacak. İzmir için doğru ve gerekli olan projelere el birliği ile sahip çıkıp, gerçekleştirmek gerekiyor. İzmir'in geleceği çok parlak. Bu gelecekte turizm, gastronomi ve kültür sanat önemli olacak" dedi.

AK PARTİ'Lİ DAĞ: DEPREM HABERİNİ ALIR ALMAZ İZMİR'E GELDİK

İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini ileten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise şunları söyledi:

"'2023 Şehir Buluşmaları'nda milletvekilleri, bakanlarımızla saha çalışmalarını devam ediyoruz. Dün gece yaşadığımız deprem sebebiyle tüm hemşerilerimize "geçmiş olsun" dileklerimizi iletiyoruz. Deprem haberini alır almaz İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu ile İzmir'e hareket ettik. Bir caminin yıkılması nedeniyle incelemede bulundu. Daha sonra deprem üssü Buca'ya geçti. AFAD kriz merkezinde değerlendirme yaptık. Deprem, ülkemizin gerçeği olduğu gibi İzmir'in de ciddi bir gerçeği. 2008 ve 2004 yılında depremler yaşadık. 2020'deki deprem kadar hasar veren deprem değildi. Depremin önüne geçmek insanoğlunun ulaşabildiği nokta değil. Engel olmadığımıza göre, bina ve yapı stoku itibarıyla hazır olmamız gerekiyor. Hızlı adım atılması gerektiğini bugün yaşadığımız hadise ile görmüş olduk. İzmir, Tuzla ve İzmir fay hattı gibi 2 ciddi fay hattı üzerinde bulunuyor. 5 bin tane yeni konut bakanlığımız tarafından imal edildi ve vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Bayraklı Şehir Hastanesi'nin bulunduğu yerde 150 anahtar teslimi yapılıyor. Durduğumuz her dakika bir kayıptır. Herkese burada görev düşüyor. Bakanlığımıza düşen görevleri hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Yerel yönetimlere de görevler düşüyor. 1'i ağır 4 yaralımız var; her birine sağlık, sıhhat diliyorum."

'2023 SEÇİMLERİNDE AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI BİRİNCİ OLACAK'

Sahada ciddi çalışma yaptıklarını vurgulayan Hamza Dağ, "28 Ekim'de "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgemizi paylaştık. 28 Ekim'in anlamı ne? 28 Ekim 2022 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yılının bir gün öncesi. Ülkemiz ciddi bir yol almıştır. Atatürk'ten Menderes'e, Özal'dan Recep Tayyip Erdoğan'a çok önemli yol katettik. "Türkiye Yüzyılı vizyonu" bir çerçeve çizdik. Şimdi bu çerçevenin daha da genişlemesi, 85 milyon vatandaşımızı "Türkiye Yüzyılı'na katkı koyması için bir araya geliyoruz. Bu şehir buluşmaları, bunun için bir şans. CİMER'de de "Türkiye Yüzyılı'na katkı sağlanması için alan açılıyor. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve doğru insanlarla 2023 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı birinci olacak. Recep Tayyip Erdoğan da yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir" diye konuştu.

İL BAŞKANI SÜREKLİ: İZMİR ŞEHİR BULUŞMALARI İLE "TÜRKİYE YÜZYILI" BAŞLIYOR

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de "Allah, ülkemizi doğal afetlerden korusun. Bu deprem, İzmir depremini hatırlattı. İzmir depreminde yitirdiklerimizi rahmetle anıyorum. 1 kişi, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesinin ve İzmirlilerin başı sağ olsun. İzmir'de kentsel dönüşümün derhal yerel belediyelerce gündemin ilk sırasına alınmalı. Göstermelik anıtlarla ya da sözde değil özde depreme hazırlık yapılmasını temenni ediyorum. "Şehir Buluşmaları', Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Türkiye'yi karış karış gezdiler. Meclis açıldı, buluşmalar devam ediyor. AK Parti'de saha çalışmaları seçimden seçime değil seçim bittikten sonra diğer seçime kadar devam eder. Sahada gezmedikleri yer, çalmadıkları kapı, sıkmadıkları el kalmadı. İzmirlilerin yanında olduk. Seçimde de bu işi teknik çalışmalarını yapacağız. Geçen hafta Ankara'da "Türkiye Yüzyılı" programına katıldık. 2023 belgesini Cumhurbaşkanı'mız Türkiye ile paylaştı. Bu vizyon sunumuydu. Bunun içi doldurulacak, ayrıntılar hayata geçilecek. Söylemelerimizde kalmayacak. Bugün başlıyoruz. "İzmir Şehir Buluşmaları" ile "Türkiye Yüzyılı" başlıyor. "Yarın değil hemen" diyerek alandayız. İzmir'in 30 ilçesini dağılacağız. Çalmadık kapı, sıkmadık el kalmayacak" dedi.

Programın ardından Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden tekel binalarını incelemeye geçti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı