Bakan Karaismailoğlu: 6g Teknolojilerinde Wi-fi Yerine Li-fi Kullanılacak

Burçin ÜRE- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 6A uydusunun Cumhuriyet'in 100'üncü yılında uzaya gönderileceğini belirterek, "Haberleşme uydularımızın da sağlayacağı iletişim ortamında 6G haberleşme teknolojilerinde Wi-Fi yerine Li-Fi; yüksek enerjili LED'lerle görünür ışıkla haberleşme teknolojileri kullanılacak" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği Derneği'nce düzenlenen "15'inci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na katıldı. Programa; Karaismailoğlu'nun yanı sıra Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve çok sayıda davetli katıldı. Karaismailoğlu, "Sanal Evren ve Siber Güvenlik" teması ile 2 gün boyunca yapılacak konferansın açılış konuşmasını yaptı.

'DEZENFORMASYON YASASI, ÇOK ÖNEMLİ ADIM OLDU'

Karaismailoğlu, gerçek hayatta suç kabul edilen her türlü eylemin, dijital dünyada pervasızca yapıldığına dikkat çekerek, "Sınırsızca hareket edilip her türlü suçun rahatlıkla işlendiği sanal alem, insan doğasındaki aşırılıkları da körükledi; kimliklerin de gizlenebildiği bir ortam olması nedeniyle ürkütücü boyutlara vardırdı. Bunu engelleme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hukukun, yasaların, teknolojinin gerisinde kalmaması, mağduriyetlerin oluşmaması için gereken düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Yüce Meclis'imiz tarafından kabul edilen, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 18 Ekim'de yürürlüğe giren "Dezenformasyon Yasası', hükümetimizin, halkımızın doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşması adına attığı çok önemli bir adım oldu. Sahte kimlikler arasına saklanıp, hakaret ve iftira ile yürütülen karalama kampanyalarına, itibar suikastlarına yeltenenler; ülkemizi, milletimizi yalan haberlerle, çarpıtılmış bilgilerle galeyana getirmek isteyenler artık 1 değil; 3 kere düşünecek" diye konuştu.

'YERLİ VE MİLLİLİK ORANINI EN ÜSTTE TUTUYORUZ'

Yazılım ve donanımlarda yerlilik oranının artmasının, potansiyel tehditlerin en aza indirilmesine imkan vereceğini kaydeden Karaismailoğlu, "Ülkemizin 5G ve hatta 6G teknolojilerine geçiş sürecinde, yerli ve millilik oranlarını, hep en üstte tutuyoruz. Bu hassasiyetle, öznel bir sistemin kurulması yanında, siber güvenliği önceliyoruz. 4,5G'nin ilk yatırım döneminde sektördeki yerli ve milli yazılım oranımız yüzde 1 iken; bugün yüzde 33'leri geçmiştir. Özellikle 5G ile ilgili çalışmalarımızı özetlersek 2017 yılında "Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'ni kurduk. Yazılım ve donanım ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla sağlanması için "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'ni geliştirdik. "Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Formu'nu oluşturduk. "5G Vadisi Açık Test Sahası Projesi" ile üniversitelerimizin yerleşkelerinde test merkezleri kurduk. Nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla, "5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı'nı hayata geçirdik. "5G Çekirdek Şebeke', "5G Sanallaşma ve Yazılım Tanımlı Ağ" ve "5G Radyo" gibi projelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, İNTERNET KULLANICI SAYISI İLE AVRUPA'DA İLK 5'TE

6G teknolojileri konusunda, üniversitelerde önemli çalışmalar yapıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "6G ile artan hız ve etkileşim ortamında, siber güvenlik çok daha ön plana çıkacaktır. Çünkü bir kez daha altını çizmek isterim ki; veri güvenliğinin üst düzeyde sağlanması, bizim için olmazsa olmazdır. 2022 yılında bu döneme kadar, geçen yılın aynı dönemine göre mobil iletişimde yüzde 22, sabitte de yaklaşık yüzde 13 oranında artış kaydettik. Bugün ülkemizde, geniş bant internet abonemiz 88 milyona, mobil geniş bant abonemiz 70 milyona, sabit geniş bant abonemiz 18 milyona, fiber abone sayımız 5 milyona ulaştı. Makinelar arası iletişim abone sayımız, 7 milyon 800 bine yükseldi. Vatandaşlarımızın yüzde 83'ünün internet erişimini sağlıyoruz. Dünya ortalamasının yüzde 65'lerde olduğu bu konuda ülkemizin ön sıralarda olması, uzun süren yoğun bir çalışmanın meyvesidir. Burada önemli bir veriyi de paylaşmak istiyorum. Haziran 2022 sonu itibarıyla, ülkemizin toplam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20'de olduğu tespit edildi. Ayrıca Avrupa ülkeleri arasında yapılan sıralamada; Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerle birlikte ilk 5 ülke içinde yer alıyoruz. Ülkemizin haberleşme alt yapısını, devlet aklı ile planlıyor, akademik ve bilimsel zeminde değerlendiriyor ve kamu-özel sektör iş birlikleri ile hayata geçiriyoruz. Hükümetlerimiz döneminde, ülkemizin ulaşım ve iletişim modları için son 20 yılda 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımızla milli gelirimize 520 milyar dolardan fazla katkı sağladık. 2053 yılına kadar da 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımı planladık. Planlanan bu yatırım, ülkemizin üretimine 2 trilyon dolar, milli gelire 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacak."

'Wİ-Fİ YERİNE Lİ-Fİ KULLANILACAK'

Bakan Karaismailoğlu, Türksat 6A haberleşme uydusunun entegrasyon ve testlerinin hızla devam ettiğini belirterek, "Bu uydumuzu, Cumhuriyeti'mizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde uzaya göndereceğiz. Haberleşme uydularımızın da sağlayacağı iletişim ortamında; 6G haberleşme teknolojilerinde Wi-Fi yerine Li-Fi; yüksek enerjili LED'lerle görünür ışıkla haberleşme teknolojileri kullanılacak. 3 boyutlu duyusal genişletilmiş gerçeklikle tanışıp, yüksek kaliteli mobil hologram ve dijital ikizlerle tanışacağız" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı