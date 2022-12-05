Bakan Kasapoğlu, Ankara'da gençlerle buluştu

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA,(DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" nedeniyle Ankara'daki Cebeci Site Yurdu'nda düzenlenen programda, gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, bakanlık tarafından Ankara'daki Cebeci Site Yurdu'nda düzenlenen "Dünya Gönüllüler Günü" programına katıldı. Burada 81 ilden gelen ve bakanlık desteğiyle çeşitli alanlarda gönüllülük faaliyetleri yürüten gençlerle buluşan Kasapoğlu, gönüllülük kavramının önemine değindi. Küresel İnsani Yardım Raporu'nun 2018 verilerine göre, Türkiye'nin dünyanın "en cömert ülkesi" konumunda olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bakanlığımız öncülüğünde, kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle gerçekleşen çalışmalar ve projeler, hamdolsun ki "gönüllülük olgusu" açısından özellikle gençlerimiz ve tüm milletimiz tarafından dört elle sahiplenilmiştir. Bakanlığımızın gençliğe ilişkin belirlediği misyon ve vizyonun gönüllülüğün kazanımlarıyla birebir örtüşmesi ve bu anlamda gönüllülüğün kurumsal bir yapıya kavuşturulması hususunda öncülük etmek bizler için bir iftihar vesilesidir. Tüm dünyada yapılan çalışmalar, erken yaşlarda kazanılan gönüllülük kültürünün yaşam boyu sürdüğünü göstermektedir" dedi.

'GÖNLÜ GENİŞ GENÇLERLE BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIZ'

Kasapoğlu, 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan ederek, "2019 Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, "Bu belgede 6 stratejik hedef belirledik. Bu 6 hedefin hamdolsun pek çoğunu gerçekleştirdik ama daha gitmemiz gereken, daha fazla gayret göstermemiz gereken noktalar var. Yüksek Öğretim Kurulu ile hayata geçirdiğimiz, üniversitelerdeki "gönüllülük seçmeli dersi" bu alamda çok önemli bir aşamaydı. Pek çok üniversite adım attı. Adım atmayan üniversitelerin de bu önemli günde adım atmalarını bekliyorum. 107 üniversite bu işe başladı. Geri kalan tüm üniversiteleri bu anlamda seferber etmemiz lazım. Gençlerimiz bu dersleri alıyorlar sonra uygulamaya geçiyorlar. Uygulama nerede oluyor; Gençlik Merkezlerinde, nerede Genç Ofisleri'nde. Bakanlığımızın güçlü altyapısı, spor tesisleri, yurtlar, her biri gençlerin emrinde. 2020'de Ankara'da pandemi döneminde başlattığımız proje ile 4 milyon porsiyon sıcak yemeği halkımızla buluşturduk. Bunun içinde emek var, inanç var ve umut var. Bu yıl İslami Dayanışma Oyunları'nda binlerce sporseveri Türkiye'de ağırladık. Spor gönüllülerini orada en güzel şekilde gördük. Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünü Bursa İznik'te düzenledik. Orada 1500 spor gönüllüsü vardı. Konya'da da 2 binden fazla spor gönüllüsü vardı. İnanıyorum ki, spor gönüllülüğünde de gönlü geniş gençlerle daha büyük adımlar atacağız" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından salondaki gençlerle fotoğraf çektirdi. Program, Bakan Kasapoğlu'nun salondan ayrılmasının ardından müzik ve dans gösterileriyle devam etti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı