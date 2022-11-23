Bakan Kasapoğlu, Düzce'de hasar gören yurtları ziyaret etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'deki depremde hasar gören Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtları ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi.

ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'deki depremde hasar gören Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtları ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bugünkü programı iptal edip, bölgeye gitti. Hasar gören bakanlık yurtlarını ziyaret eden Kasapoğlu, incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Yurtlarda kalan öğrencilerle de bir araya gelen Kasapoğlu, gençlerle yakından ilgilenip, moral verdi. Kasapoğlu, hasar tespit çalışmalarının ardından hızla tadilat işlemlerinin başlayacağını, bu süreçte hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Devletimiz, her zaman olduğu gibi gençlerimizin yanındadır. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı